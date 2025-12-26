충북과학기술혁신원 웰니스의료 관광 ‘인기’
3개월 만에 3112명
90% 이상 “만족”
충북과학기술혁신원은 지난 10월 출시한 웰니스의료 관광 상품이 3개월 만에 3000여명이 참여하는 등 가시적인 성과를 거두고 있다고 26일 밝혔다.
웰니스의료 관광 상품은 지난 10월 국내 온라인 여행사(OTA)에 등록돼 3개월 만에 3112명이 참여했다. 외국인 관광객이 10%를 차지했고 만족도를 조사한 결과 이용객의 90% 이상이 만족한다고 답했다. 응답자의 94%는 재참여 의향을 보였다.
웰니스의료 관광은 웰빙(Wellbeing)과 행복(Happiness)을 의미하는 웰니스(Wellness)에 의료관광을 결합한 개념이다.
충북과학기술혁신원은 도내 자연환경과 의료서비스를 결합한 웰니스 관광 사업을 추진하고 있다. 자연치유, 힐링, 한방·스파, 푸드·스테이 등 웰니스에 부합하며 관광 수용 태세와 운영 역량을 갖춘 기관·시설을 20여곳을 선정했다.
대표적으로 슬로우파머, 트리하우스가든, 하얀민들레생태마을, 벨포레리조트, 속리산숲체험휴양마을, 청남대, 충주유기농체험교육센터, 초정치유마을, 국악체험존, 측백숲으로체험장, 느림느린감성가게 등이다. 여기에 충주 산마늘페소토만들기, 제천 한방힐링홉테라피, 보은 힐링자수테라피, 청주 한방다이어트 및 통증치료, 증평 꽃차족욕체험 등 의료관광 상품이 더해졌다.
고근석 충북과학기술혁신원장은 “웰니스 의료관광은 충북이 가진 자원을 결합할 수 있는 최적의 분야”이라며 “국내는 물론 해외 시장을 겨냥한 충북형 웰니스 관광 브랜드를 만들어 나갈 계획”이라고 밝혔다.
