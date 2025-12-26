울산시, 2035년까지 산업입지 513만6000㎡ 확보
울산시는 국토교통부 등 중앙부처와 협의를 거쳐 제5차 산업입지 수급 계획을 최종 확정했다고 26일 밝혔다.
이로써 2035년까지 산업입지(산업시설용지) 513만 6000㎡를 확보했다. 이는 제4차 산업입지 수급계획에서 확보된 산업입지 순수요 면적 203만㎡ 대비 약 2.53배(순수요 증가분 153%) 증가한 규모다.
산업입지 수급계획은 과거 공장입지 면적 증가 추이를 분석해 향후 10년간의 산업입지 수요를 통계적 기법으로 추계하고, 지역 경제·산업 동향과 미래 신산업 육성 전략을 종합적으로 반영해 수요 도출과 공급계획을 수립하는 법정계획이다.
시는 지역 내 산업입지 수요가 지속적으로 증가할 것으로 전망됨에 따라 인공지능(AI) 및 에너지 대전환 시대에 대응하고 기존 주력산업을 기반으로 한 미래 신산업 육성을 위해 산업입지 확보에 총력을 기울여 왔다.
이번 제5차 산업입지 수급계획 수립으로 향후 추진 예정인 성안약사산업단지, 유(U)-밸리, 수소융복합밸리 등 일반산업단지 조성 사업이 탄력을 전망이다.
시는 자동차·조선 등 친환경 이동수단(모빌리티) 산업, 수소·이차전지 등 에너지 신산업, 화학산업 대전환, 인공지능(AI) 관련 산업 등에 대한 기업 수요를 적극 지원할 방침이다.
울산시 관계자는 “산업단지 경쟁력을 강화하고 대한민국 대표 산업도시로서의 위상을 더욱 공고히 해 나갈 계획”이라고 밝혔다.
울산=조원일 기자 wcho@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사