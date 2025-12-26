“北자료 더 개방 검토” 노동신문도, 사이트도…李한마디에 속도전

통일부 “더 많은 자료 국민께 개방”

노동신문 ‘일반 자료’ 재분류 협의

北사이트 접속에 국정원 “전향적 검토”

국민일보db

통일부가 일반 접근이 제한되는 노동신문을 포함한 북한 자료를 국민에게 더 개방하는 방식을 검토하고 있다고 밝혔다. 노동신문 개방은 북한 자료를 ‘통제 대상’이 아닌 ‘판단 대상’으로 인식한 정부의 첫 제도적 실험으로 평가된다.



장윤정 통일부 부대변인은 26일 정례브리핑에서 “현재 노동신문을 비롯해 많은 자료가 특수자료로 분류돼 있다”며 “이에 따라 특수자료를 취급하는 인가를 받은 기관만이 관리할 수 있게 돼 있다”고 말했다. 이어 “더 많은 자료를 국민께 개방하는 방안을 살펴보고 있으며, 구체적인 사항은 관계부처와 협의 중”이라고 밝혔다.



정부는 이재명 대통령이 북한 자료 열람 차단에 문제를 제기한 이후 국민의 접근권 확대에 속도를 내고 있다. 이 대통령은 지난 19일 통일부 업무계획 보고에서 “국민을 선전·선동에 넘어갈 존재로 취급하는 것 아니냐”고 말했다. 이 대통령의 발언은 노동신문 등 북한 자료 차단을 국가 안보를 위한 불가피한 조치가 아니라, 국민을 미성숙한 존재로 전제한 행정 편의적 통제로 인식하고 있음을 보여준다.



정부는 이날 국가정보원과 통일부 등 유관 부처가 참여하는 회의에서 노동신문을 특수자료가 아닌 일반자료로 재분류하는 방안을 검토할 방침이다. 국정원은 북한 사이트 접속과 관련해서도 최근 국회 제출 답변에서 “전향적으로 검토해 나갈 예정”이라고 밝혔다.



노동신문은 북한 노동당 기관지로, 국가정보원의 ‘특수자료 취급지침’에 따라 관리되고 있다. 북한 등 반국가단체 활동을 찬양·선전하는 내용을 포함하고 있으면 열람이 제한된다.



정부는 현행 시스템 내에서 노동신문만 국민이 접근할 수 있는 일반 자료로 전환하는 방안을 추진 중이다. ‘특수자료 취급지침’ 폐지 등 입법 조치에 시간이 걸리는 점을 고려한 조치로 보인다. 현재 노동신문은 통일부 북한자료센터 등 제한된 장소에서만 열람자의 신분과 목적을 기재하는 절차를 거쳐 볼 수 있다. 그러나 일반자료로 전환되면 일반 간행물처럼 자유로운 열람이 가능해질 전망이다. 다만 이는 종이 신문에 한정되며, 노동신문 웹사이트 접속은 여전히 차단된다.



정부는 노동신문을 포함한 60여 개 북한 웹사이트를 정보통신망법에 근거해 차단하고 있다. 정보통신망법은 국가보안법에서 금지하는 행위를 수행하는 내용의 정보를 방송미디어통신심의위원회 심의를 거쳐 차단할 수 있도록 규정한다.



송태화 기자 alvin@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 정치부 송태화 기자 alvin@kmib.co.kr 473 응원 하기 좋은 생각이 좋은 곳으로 데려다줍니다. 통일부가 일반 접근이 제한되는 노동신문을 포함한 북한 자료를 국민에게 더 개방하는 방식을 검토하고 있다고 밝혔다. 노동신문 개방은 북한 자료를 ‘통제 대상’이 아닌 ‘판단 대상’으로 인식한 정부의 첫 제도적 실험으로 평가된다.장윤정 통일부 부대변인은 26일 정례브리핑에서 “현재 노동신문을 비롯해 많은 자료가 특수자료로 분류돼 있다”며 “이에 따라 특수자료를 취급하는 인가를 받은 기관만이 관리할 수 있게 돼 있다”고 말했다. 이어 “더 많은 자료를 국민께 개방하는 방안을 살펴보고 있으며, 구체적인 사항은 관계부처와 협의 중”이라고 밝혔다.정부는 이재명 대통령이 북한 자료 열람 차단에 문제를 제기한 이후 국민의 접근권 확대에 속도를 내고 있다. 이 대통령은 지난 19일 통일부 업무계획 보고에서 “국민을 선전·선동에 넘어갈 존재로 취급하는 것 아니냐”고 말했다. 이 대통령의 발언은 노동신문 등 북한 자료 차단을 국가 안보를 위한 불가피한 조치가 아니라, 국민을 미성숙한 존재로 전제한 행정 편의적 통제로 인식하고 있음을 보여준다.정부는 이날 국가정보원과 통일부 등 유관 부처가 참여하는 회의에서 노동신문을 특수자료가 아닌 일반자료로 재분류하는 방안을 검토할 방침이다. 국정원은 북한 사이트 접속과 관련해서도 최근 국회 제출 답변에서 “전향적으로 검토해 나갈 예정”이라고 밝혔다.노동신문은 북한 노동당 기관지로, 국가정보원의 ‘특수자료 취급지침’에 따라 관리되고 있다. 북한 등 반국가단체 활동을 찬양·선전하는 내용을 포함하고 있으면 열람이 제한된다.정부는 현행 시스템 내에서 노동신문만 국민이 접근할 수 있는 일반 자료로 전환하는 방안을 추진 중이다. ‘특수자료 취급지침’ 폐지 등 입법 조치에 시간이 걸리는 점을 고려한 조치로 보인다. 현재 노동신문은 통일부 북한자료센터 등 제한된 장소에서만 열람자의 신분과 목적을 기재하는 절차를 거쳐 볼 수 있다. 그러나 일반자료로 전환되면 일반 간행물처럼 자유로운 열람이 가능해질 전망이다. 다만 이는 종이 신문에 한정되며, 노동신문 웹사이트 접속은 여전히 차단된다.정부는 노동신문을 포함한 60여 개 북한 웹사이트를 정보통신망법에 근거해 차단하고 있다. 정보통신망법은 국가보안법에서 금지하는 행위를 수행하는 내용의 정보를 방송미디어통신심의위원회 심의를 거쳐 차단할 수 있도록 규정한다.송태화 기자 alvin@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지