노래방서 여성 종업원 망치로 폭행한 50대 남성 검거

입력:2025-12-26 11:52
수정:2025-12-26 12:03
경기 남양주시의 한 노래방에서 여성 종업원을 망치로 폭행한 50대 남성이 경찰에 붙잡혔다.

남양주북부경찰서는 특수상해 혐의로 50대 남성 A씨를 현행범으로 체포해 조사하고 있다고 26일 밝혔다.

A씨는 전날 오후 8시50분쯤 남양주시 진건읍의 한 노래방에서 여성 종업원인 60대 B씨를 망치로 폭행한 혐의를 받고 있다.

당시 범행을 목격한 노래방 직원이 즉시 경찰에 신고했고, 출동한 경찰은 현장에서 A씨를 체포했다.

피해자인 B씨는 머리 부위를 다쳐 구급대원에 의해 병원으로 옮겨져 치료를 받고 있는 것으로 전해졌다.

경찰은 A씨를 상대로 범행 동기와 정확한 사건 경위를 조사한 뒤 구속영장 신청 여부를 결정할 방침이다.

남양주=박재구 기자 park9@kmib.co.kr

