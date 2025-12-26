포천시, 교육·돌봄부터 생활체육까지…생활밀착형 인프라 강화
두런두런·아리움 체육센터 개관
경기 포천시가 교육·돌봄과 생활체육을 아우르는 생활밀착형 기반시설을 잇따라 확충하며 시민 삶의 질 향상에 나서고 있다.
포천시는 지난 25일 교육·돌봄·여가 기능을 통합한 복합문화공간 ‘포천교육문화복합공간 두런두런’을 개관하고, 같은 날 시민 생활체육 인프라 확충을 위한 ‘아리움 체육센터’ 준공식을 개최했다. 두 시설은 일상 속 배움과 돌봄, 건강한 여가를 한층 가깝게 제공하는 핵심 거점으로 기대를 모은다.
소흘읍 태봉공원 내에 조성된 ‘두런두런’은 영유아 돌봄부터 성인 평생학습까지 생애주기별 맞춤형 서비스를 한 공간에 집약한 것이 특징이다. 그동안 분산돼 있던 돌봄·교육·학습 기능을 통합해 아이들은 안전한 환경에서 돌봄과 학습을 받고, 보호자와 시민은 같은 공간에서 평생학습과 여가 활동을 함께 누릴 수 있도록 설계됐다.
시설은 층별로 특화된 서비스를 제공한다. 1층에는 포천애봄 365, 아픈아이 병원동행 서비스, 카페 두런두런이 들어섰고, 2층에는 육아종합지원센터와 EBS 공공학습센터, 열린학습공간이 마련됐다. 3층에는 포천애봄 365 어린이식당과 평생학습관을 갖춰 돌봄과 교육, 휴식이 자연스럽게 연결되는 원스톱 생활공간을 구현했다. 포천시는 앞으로 ‘두런두런’을 교육발전특구와 연계한 핵심 인프라로 적극 활용할 계획이다.
같은 날 준공된 아리움 체육센터는 시민의 건강한 일상과 여가를 책임질 생활체육시설이다. 국민체육진흥기금 지원으로 건립된 이 시설은 지하 1층, 지상 2층, 연면적 2,778㎡ 규모로 수영장과 피트니스센터, 그룹운동(GX)룸 등을 갖췄다.
준공식에는 포천시장을 비롯해 국회의원과 경기도의원, 시의원 등이 참석했으며, 생활스포츠지도사 특강반 수료생들의 시범 수영이 펼쳐져 지역 생활체육 인재 양성 성과를 시민들과 공유했다. 아리움 체육센터는 내부 준비를 거쳐 내년 2월 중 운영을 시작하고, 수영과 피트니스 등 다양한 프로그램을 단계적으로 운영할 예정이다.
포천시 관계자는 “교육과 돌봄, 여가와 건강까지 아우르는 기반시설을 통해 시민들이 일상에서 체감할 수 있는 변화를 만들어가겠다”며 “앞으로도 생활 가까이에서 시민의 삶을 지지하는 공간을 지속적으로 확충해 나가겠다”고 밝혔다.
포천=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
