“가을동화·다모를 초고화질로”…삼성 TV 플러스, ‘AI 통합 채널’ 운영
‘삼성 TV 플러스’에서 2000년대 명작 드라마를 초고화질로 감상할 수 있게 됐다.
삼성전자는 삼성 TV 플러스에 인공지능(AI)을 활용해 2000년대 인기 드라마를 볼 수 있는 ‘올인원 AI 통합 채널’을 운영한다고 26일 밝혔다.
삼성 TV 플러스는 별도 가입이나 구독 없이 삼성 TV와 모바일 기기 등 다양한 디바이스에서 이용할 수 있는 광고 기반 무료 스트리밍(FAST) 서비스다. 갤럭시 스토어나 구글 플레이스토어에서 다운받을 수 있으며 모바일 앱으로도 시청 가능하다.
삼성전자는 과거 저화질로 촬영된 드라마를 생성형 AI 기반 업스케일링 기술을 적용해 4K 수준의 초고화질로 복원했다.
이번에 선보이는 콘텐츠는 ‘가을동화’ ‘명랑소녀 성공기’ ‘다모’ 등 2000년대를 대표하는 드라마다. 향후 ‘겨울연가’ ‘옥탑방 고양이’ ‘토마토’ 등 드라마도 차례로 추가 공개될 예정이다.
삼성전자는 올인원 AI 통합 채널에 생성형 AI 기술을 이용해 화질 업스케일링, 음질 리마스터링, 줄거리 소개, 지난 이야기 요약 기능을 제공한다.
화질 업스케일링은 노이즈 제거, 색 표현 개선, 디테일 강화 등을 통해 과거 드라마를 고품질 화면으로 보여준다. 음질 리마스터링은 AI로 등장인물 목소리와 배경 소리를 분리해 전달력을 강화하고 목소리의 저음부를 되살려 자연스러운 음색을 구현한다.
줄거리 소개 기능인 ‘AI 시놉시스’는 회차별 핵심 줄거리를 요약해 드라마 시청 전 흐름 파악을 돕는다. 이전 회차 주요 장면을 자동 편집해 제공하는 ‘AI 리캡’ 기능도 적용된다.
삼성전자는 앞으로 삼성 TV 플러스를 명작 K-드라마를 현대적으로 재탄생시키는 플랫폼으로 확장해 나갈 예정이다.
최준헌 삼성전자 영상디스플레이사업부 TV 플러스 그룹장은 “AI 통합 채널 론칭은 영상과 음성, 시청 경험 전체를 AI로 재구성하는 새로운 시청 패러다임”이라고 말했다.
양윤선 기자 sun@kmib.co.kr
