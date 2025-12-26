혼다코리아, 복지시설 아동들에 행복한 성탄절 선물
혼다코리아가 지난 25일 경기 성남시 분당에 있는 혼다 모빌리티 카페 ‘더 고’(the go)에서 경기도 내 아동복지시설 어린이와 청소년을 초대해 특별한 크리스마스를 선사하는 제2회 메리 더 고 크리스마스 행사를 열었다고 26일 밝혔다.
지난해에 이어 올해도 개최한 이번 행사는 크리스마스를 맞아 용인시에 있는 아동복지시설의 어린이와 청소년에게 따뜻한 추억을 만들기 위해 마련됐다. 이날 참석자들을 위해 마임 공연, 마술 공연, 선물 증정식 등 다양한 프로그램을 준비해 즐겁고 의미 있는 시간을 보냈다.
이지홍 혼다코리아 대표이사는 “많은 어린이와 청소년들이 올해도 따뜻하고 풍성한 연말연시를 보내면서 다가오는 2026년 희망찬 새해를 맞이하기를 기원한다”고 말했다.
카페 더 고는 혼다 자동차 및 모터사이클 시승센터와 카페가 결합된 브랜드 체험 공간이다. 혼다 브랜드와 제품에 대한 일상 속 체험은 물론 지역 커뮤니티를 위한 어린이 안전교육, 전문가 초청 강연, 콘서트, 브루잉 및 공예 클래스와 같은 다양한 고객 참여형 문화 프로그램을 꾸준히 진행하고 있다. 지난해 4월 오픈 후 7만6000여명이 다녀가고 4500여명이 시승했다.
김민영 기자 mykim@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사