가마치통닭, 개그우먼 이수지 홍보모델 선정
치킨 프랜차이즈 가마치통닭은 개그우먼 이수지를 공식 홍보모델로 선정했다.
이수지는 방송과 유튜브 등 다양한 채널을 통해 개성 있는 캐릭터 코미디를 선보이며 폭넓은 연령층의 호응을 얻고 있다. 공감대를 형성하는 콘텐츠와 친근한 이미지가 높은 대중성을 확보하고 있다는 점이 모델 선정의 주요 배경으로 작용했다.
가마치통닭은 이번 홍보모델 선정 이후 광고 영상과 온·오프라인 캠페인, SNS 콘텐츠 등을 순차적으로 공개하며 브랜드 인지도 제고에 나설 계획이다.
가마치통닭 관계자는 “이수지 씨가 지닌 밝고 친근한 에너지가 가마치통닭이 추구하는 대중적이고 긍정적인 브랜드 이미지와 잘 맞는다고 판단했다”며 “소비자와 보다 자연스럽게 소통할 수 있을 것으로 기대한다”고 전했다.
한편, 가마치통닭은 최근 서울시 ‘상생프랜차이즈 우수 가맹본부’에 선정되며 가맹점과의 상생 경영을 인정받았으며, 전국 가맹점 수 830호점을 돌파하는 등 안정적인 성장 흐름을 이어가고 있다.
