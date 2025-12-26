국도 34호선 안동~영덕 구간 31일 개통…10분 단축
경북 안동시와 영덕군을 잇는 국도 34호선 도로 21.9㎞ 구간이 오는 31일 개통한다. 안동~영덕 간 국도 이용 시 10분 정도 단축된다.
26일 영덕군에 따르면 국도 34호선 도로 개량 사업은 2012년 제3차 국도·국지도 5개년 계획에 반영돼 부산지방국토관리청이 2015년 기본설계와 실시설계를 마치고 2017년 공사에 들어갔다.
지난해 영덕구간 9.3㎞의 주요 구조물인 황장, 신안 터널 2곳과 교량 4곳을 1차 시공하고 이후 황장터널 안전시설 대피로 조성, 교량구간 배수로 설치 등의 부대공사를 마무리했다.
이번 공사는 9년 동안 2198억원을 들여 기존 34번 국도 가운데 황장재 등 위험한 급경사나 급곡각을 정비해 교통사고를 방지하고 도로의 안정성을 높였다.
특히, 지품면, 달산면 등 관내 내륙지역과 경북 북부지역의 교통이 개선돼 물류의 흐름과 관광객의 접근성이 한층 좋아질 것으로 보인다.
군은 개통 이후 도로공사 관련 주민들의 불편과 건의 사항을 지속적으로 모니티링하고 주민 안전과 쾌적한 도로 환경 조성에 최선을 다할 방침이다.
강신열 영덕군 건설과장은 “교통사고를 예방하고 도로 이용자들의 교통편의가 크게 향상될 것으로 기대한다”며 “지역 간 접근성 개선으로 지역산업과 경제가 활성화될 것으로 생각한다”고 밝혔다.
영덕=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
