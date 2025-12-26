서울 강서구, 행안부장관 표창…‘2025년 조직운영 우수 자치단체’ 선정
서울 강서구가 서울시 자치구 중 유일하게 행정안전부가 주관한 ‘2025년 조직운영 우수 지방자치단체’로 선정됐다.
강서구는 26일 올해 조직운영 우수 지방자치단체로 선정돼 행안부장관 표창을 수상했다고 밝혔다.
조직운영 우수 지방자치단체 표창은 전국 지자체를 대상으로 조직진단의 충실도, 인력 재배치의 실효성, 행정환경 변화 대응 성과 등을 종합 평가해 수여된다. 올해는 전국 225개 자치구 중 단 17개 지자체만이 선정됐다.
강서구 역시 조직 규모를 확대하지 않고도 행정 효율성과 정책 대응력을 높인 점이 수상 배경으로 작용했다. 앞서 강서구는 행정 수요가 감소한 기능과 유사·중복 사무를 과감히 정비했다. 또 총정원 동결 기조 속에서 전략적인 인력 재배치를 추진해 변화하는 행정환경에 효과적으로 대응할 수 있는 조직 운영 체계를 구축했다.
지난해 자체 조직진단을 실시하고, 조직분석 TF를 중심으로 정량지표 분석과 부서별 기능 진단을 병행하며, 조직 구조 전반을 면밀히 점검했다.
이를 통해 행정 수요가 감소한 공통·쇠퇴 기능과 유사·중복 사무, 비효율적 기능을 정비하고, 총 35명(재배치율 2%)의 인력을 신규 행정 수요 분야로 재배치했다. 재배치된 인력은 재난·안전, 출산·보육, 지역 균형발전 등 주민 생활과 직결된 핵심 분야에 집중 투입됐다.
아울러 서남권 최초의 마곡안전체험관 개관에 맞춰 안전체험관 전담 부서를 신설하고 7명의 전담 인력을 배치해 재난 대응 훈련과 안전 교육 기능을 대폭 강화했다.
또한 저출산·고령화로 급증하는 행정 수요에 대응하기 위해 출산보육과와 저출산대책팀을 신설했다. 분산돼 추진되던 재개발·재건축, 모아타운 등 도시개발 사업은 국 단위 '균형발전추진단'으로 통합해 사업 추진 속도와 정책 조정 기능의 효율성을 높였다.
진교훈 강서구청장은 “이번 수상은 조직을 키우는 대신 조직을 제대로 활용하기 위해 구조부터 다시 설계한 성과”라며 “앞으로도 전략적인 인력관리를 통해 변화하는 행정 수요에 효과적으로 대응해 나가겠다”고 말했다.
황인호 기자 inhovator@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사