SNS 친구가 통관비 요구?…인천공항세관 “100% 사기입니다”
인천공항본부세관은 최근 SNS를 통해 친분을 쌓은 뒤 세관 통관 절차를 빌미로 세금이나 통관 수수료 명목의 금전을 요구하는 신종 사기 피해 사례가 급증하고 있다며 국민의 각별한 주의를 당부했다.
26일 인천공항본부세관에 따르면 최근 해외에서 국내로 반입하려는 물품이 세관에 압류됐는지 확인하는 전화 문의가 잇따르고 있다. 이들 민원 상당수가 ‘로맨스 스캠’(Romance Scam)과 연관된 것으로 파악된다.
로맨스 스캠은 연애를 뜻하는 로맨스와 신용사기를 뜻하는 스캠의 합성어다. 카카오톡이나 페이스북 등 SNS를 통해 친분을 쌓은 후 돈을 가로채는 사기 수법이다. 주로 파병군인, 외교관, 유엔(UN) 직원, 종교인 등 특정 직업군으로 속여 접근한 다음, 돈 또는 금괴를 한국으로 보냈으나 세관 통관에 문제가 생겼다며 통관 수수료를 요구하는 방식이다.
세관 통관으로 속인 금전 사기로 피해를 보지 않으려면 개인 계좌로의 송금 요구에는 응하지 말아야 하고 반드시 사실 여부를 먼저 확인해야 한다고 인천공항본부세관은 설명했다. 통관 문제를 이유로 비용을 요구받는 경우 세관 문의나 운송장 조회 등을 통해 실제 반입 여부를 확인하고, 이미 송금한 경우에는 즉시 관계 기관에 신고하는 것이 필요하다.
인천공항본부세관 관계자는 “로맨스 스캠 사기 수법과 대처법을 지속해서 홍보하고, 관계기관과 긴밀히 협력해 사기 범죄 피해를 예방하기 위해 최선을 다할 계획”이라며 “SNS를 통해 알게 된 인물이 해외에서 보낸 물품의 통관과 관련해 금품을 요구한다면 사기일 가능성이 크니, 반드시 사전에 세관으로 문의해 사실 여부를 확인해 달라”고 강조했다.
