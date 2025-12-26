시사 전체기사

‘OKC에 3전 전승’ 킬러로 거듭난 샌안토니오, 8연승 질주

입력:2025-12-26 11:10
샌안토니오 스퍼스의 빅터 웸반야마(가운데)가 26일(한국시간) 미국 오클라호마주 오클라호마시티의 페이컴 센터에서 열린 오클라호마시티 썬더와의 2025-2026 미국프로농구 NBA 정규리그 경기에서 덩크슛을 하고 있다. AP연합뉴스

미국프로농구(NBA)의 샌안토니오 스퍼스가 리그 최강팀으로 군림 중인 오클라호마시티 썬더(OKC)를 상대로 올 시즌 3전 전승을 거두며 킬러로 거듭났다. OKC는 올 시즌 기록한 5패 중 3패를 샌안토니오에 당했다.

샌안토니오는 26일(한국시간) 미국 오클라호마주 오클라호마시티의 페이컴 센터에서 열린 OKC와의 2025-2026 NBA 정규리그 경기에서 117대 102로 승리했다. 이날 승리로 8연승을 질주한 샌안토니오는 23승(7패)째를 기록, 서부 콘퍼런스 2위 자리를 굳건히 했다. 시즌 첫 연패를 당한 서부 1위 OKC는 5패(26승)째를 떠안았다.

샌안토니오는 ‘디펜딩 챔피언’이자 올 시즌 강력한 우승 후보인 OKC에 유독 강한 모습을 보여주고 있다. 이날 경기를 포함한 세 차례 맞대결에서 모두 웃었다. 샌안토니오는 지난 14일과 24일 OKC를 111대 109, 130대 110으로 각각 물리쳤다. 이틀 만에 펼쳐진 리턴 매치에서도 승리를 따내며 우위를 이어갔다.

샌안토니오는 디애런 팍스가 양 팀 통틀어 최다 29점을 올리고, 빅터 웸반야마가 19점 11리바운드로 더블더블을 달성하며 승리를 챙겼다. OKC는 에이스 샤이 길저스-알렉산더가 22점을 올려 102경기 연속 20점 이상 득점 기록을 이어갔지만, 팀 패배로 빛이 바랬다.

OKC는 시즌 개막 후 25경기에서 24승 1패의 압도적 성적을 냈지만 최근 6경기 2승 4패로 주춤하고 있다. 서부 2위 샌안토니오와 격차는 2.5경기로 좁혀졌다.

박구인 기자 captain@kmib.co.kr

