우울증 100만명 시대, 무릎·턱 관절도 무너진다
최근 인공지능(AI) 등 첨단 기술이 성숙 단계에 접어들며 인간의 감성을 아우르는 시대에 진입하고 있다는 분석이 나왔다. 최근 보도에 따르면 국내 한 회계법인이 내년 1월 미국 라스베이거스에서 열리는 세계 최대 소비자기술전시회(CES 2026) 개최를 앞두고 관련 보고서를 공개하고 이 같이 밝혔다. 보고서는 해당 흐름을 ‘테크 터치(Tech Touch)’로 정의하고 사용자의 행동과 감성을 이해하는 맞춤형 의사 결정 파트너로 기술이 진화할 것으로 전망했다. 일각에선 챗GPT의 주간 활성 사용자 수가 전 세계적으로 약 8억1000만명에 달하며 상당수가 동반자 목적으로 AI를 활용하고 있다는 분석도 존재한다.
다만 이 같은 첨단 기술의 정서적 의존이 부작용을 낳을 수 있다는 목소리도 나온다. 국제 학술지 ‘영국의학저널(The BMJ)’은 최근 크리스마스 특집호를 통해 정신의학 분야 등 전문가들의 기고문을 싣고 AI를 통한 외로움 해소가 가져올 부작용을 집중 조명했다. 해당 기고문에선 AI의 경우 근본적으로 상대방의 감정을 이해하고 관계를 조율하는 능력(relational attunement)이 결여돼 있다고 지적했다. 껍데기뿐인 공감에 익숙해질 경우, 실제 인간 관계에서 겪는 갈등이나 깊은 유대감 형성 능력이 저하될 수 있다고 내다봤다.
전문가들의 AI 의존 경고를 반영하듯, 첨단 기술 발전 양상 속에서도 우울증 환자는 여전히 증가 추세다. 건강보험심사평가원 최근 통계에 따르면 2022년 우울증 진료 환자는 100만32명에 달했다.
더 큰 문제는 우울증이 식욕, 수면 변화로 인한 심혈관계 질환은 물론, 근골격계 건강에도 부정적 영향을 미친다는 점이다. 자생한방병원 척추관절연구소는 우울감이 있을 경우 만성 무릎 통증 유병률이 약 2.3배 커지는 연구 결과를 국제학술지 ‘영국의학저널 오픈(BMJ Open)’에 게재하기도 했다. 우울감 스트레스로 인한 다양한 내과적 문제들이 관절액 분비와 관절 주변부 혈액 순환을 방해해 영양 전달이 제대로 이뤄지지 않는다고 분석했다.
아울러 우울증이 턱관절 장애를 높일 수 있다는 보고도 있다. 암스테르담 치과대 연구진이 ‘국제 수면연구 저널(Journal of sleep research)’에 발표한 내용을 보면 스트레스로 인한 긴장 상태가 지속될 시 습관적으로 이를 악무는 경우가 많고 특히 잠을 잘 때 이갈이 현상이 심화, 턱관절 장애가 초래될 수 있다고 주장했다.
이에 장기간 우울감이 지속되거나 무릎·턱 등 신체 통증이 동반될 경우에는 의료 기관을 방문해 정확한 진단과 치료를 권한다. 특히 무릎과 턱 통증은 비수술 치료로 상태를 호전시킬 수 있으며 한의학에선 침·약침 등의 한의통합치료로 관련 증상을 치료한다.
무릎 관절염에 대한 침 치료 효과는 국제 학술지 ‘최신의학 연구(Frontiers in Medicine)’에 게재된 연구 논문을 통해 과학적으로 입증되기도 했다. 침 치료를 받은 국내 무릎 관절염 환자들의 경우, 침 치료를 받지 않은 환자들보다 무릎 수술률이 약 3.5배 낮았다.
턱관절 장애에 대한 약침 치료 효과 역시 국제 학술지 ‘통합의학 연구(Integrative Medicine Research)’에 게재한 연구 논문을 통해 입증됐다. 턱관절 통증 치료 전 자하거(태반) 약침 치료군과 물리 치료군의 평균 통증숫자평가척도(NRS, 0~10)는 각각 5.9와 5.8, 시각평가척도(VAS, 0~100)는 59.2와 58.9였지만, 치료 후(6주) 자하거 약침 치료군의 NRS는 2.94, VAS는 30.83으로 절반 가까이 감소했다. 반면 물리 치료군의 점수는 각각 4.25, 44.42로 줄어드는 데 그쳤다.
첨단 기술이 아무리 발전하더라도 근본적 고립과 우울의 문제는 개인과 사회가 함께 노력해야 할 과제다. 정부와 지자체들의 우울감 개선 서비스 지원 확대를 기대해보며 평소 우울감이 지속된다면 균형잡힌 영양 섭취와 규칙적 운동 및 수면, 그리고 평소 긍정적 사고 방식 유지를 권한다.
김하늘 부산자생한방병원장
