장동혁 “보다 넓게 확장할 것”…‘장한석 연대’엔 “시기상조”
장동혁 국민의힘 대표는 26일 이른바 ‘장·한·석(장동혁, 한동훈 전 대표, 이준석 개혁신당 대표)’ 연대 여부에 대해 “지금은 구체적인 연대를 논의하기엔 시기상조”라며 일단은 선을 그었다.
장 대표는 서울 도봉구 자원순환센터 주변에서 거리 청소 봉사활동 후 기자들과 만나 “지금은 연대를 논하기보다 우리 국민의힘이 바뀌고 더 강해져야 할 시기”라며 이같이 말했다. 그는 “얼마 전 변화를 말씀드렸다”며 “지금 국민의힘이 어떻게 쇄신하고 변화할지에 대한 그림도 아직 국민께 제시하지 못했다”고 했다.
이명박 전 대통령 예방에 이어 박근혜 전 대통령, 유승민 전 의원 등과의 만남 가능성이 거론되는 것에 대해선 “그간 당을 이끌어 온 원로분이나 당의 어른들을 만나는 일정을 연말이 가기 전에 하려고 한다”고 말했다. 그러면서 재차 외연 확장 의지를 시사했다.
장 대표는 “우리가 보다 넓게 확장하고 당의 힘을 넓혀가기 위한 행보들도 하려고 한다”며 “어떤 분을 어떻게 만나 뵐지에 대해선 여러 고민을 하겠다”고 밝혔다.
장 대표는 오는 29~30일 이틀 일정으로 호남을 방문한다. 29일에는 ‘12·29 무안공항 제주항공 여객기 참사’ 1주기를 맞아 무안국제공항에서 현장 최고위원회를 열고 추모행사에 참석한다. 30일에는 전북도당을 찾아 새만금 일대를 돌아보며 현장 시찰에 나선다.
