장동혁 “보다 넓게 확장할 것”…‘장한석 연대’엔 “시기상조”

일일 환경공무관으로 나선 장동혁 국민의힘 대표가 26일 서울 도봉구 자원순환센터 주변에서 거리 청소 봉사활동을 하고 있다. 연합뉴스

29일에는 ‘12·29 무안공항 제주항공 여객기 참사’ 1주기를 맞아 무안국제공항에서 현장 최고위원회를 열고 추모행사에 참석한다. 30일에는 전북도당을 찾아 새만금 일대를 돌아보며 현장 시찰에 나선다.