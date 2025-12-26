시사 전체기사

네이버, 신규 오픈 커뮤니티 '라운지' 내달 출시

입력:2025-12-26 10:49
네이버는 다양한 주제에 대해 빠르고 가볍게 소통하며 최신 트렌드를 한눈에 살펴볼 수 있는 신규 온라인 커뮤니티 서비스 ‘라운지’를 내년 1월 28일 선보일 예정이라고 26일 밝혔다. 네이버 제공

네이버가 내년 1월 새로운 오픈 커뮤니티 서비스를 출시한다.

네이버는 다양한 주제에 대해 빠르고 가볍게 소통하며 최신 트렌드를 한눈에 살펴볼 수 있는 신규 온라인 커뮤니티 서비스 ‘라운지’를 내년 1월 28일 선보일 예정이라고 26일 밝혔다.

네이버는 “라운지는 네이버가 20년 이상 지식인과 블로그, 카페 등 다양한 사용자 제작 콘텐츠(UGC) 서비스를 운영하며 쌓아온 노하우가 집약된 오픈 커뮤니티 서비스”라고 설명했다.

라운지에서는 최신 트렌드와 관심 있는 콘텐츠를 빠르게 탐색할 수 있다. 별도 가입 없이 연예, 스포츠, 유머, 일상 등 여러 주제를 놓고 다른 사용자들과 가볍고 편하게 소통할 수 있다는 점이 특징이다.

주제별 게시판마다 오픈톡이 자동 연계돼 게시글에 대해 댓글, 톡 등으로 소통할 수 있다.

네이버는 서비스 출시를 앞두고 공식 서포터즈 ‘라운지 메이트’ 500명을 모집해 커뮤니티 활성화에 나선다. 다음 달 4일까지 라운지 공식 블로그에서 누구나 지원이 가능하다.

선발된 뒤에는 내년 2월부터 6개월간 서포터즈 활동을 진행한다. 네이버페이 포인트 등 각종 지원도 받을 수 있다.

이일구 네이버 콘텐츠서비스 부문장은 “라운지는 이슈, 트렌드, 관심사에 대해 다른 이용자들과 더 쉽고 가볍게 소통하고자 하는 이용자들의 니즈를 반영해 새롭게 선보이는 오픈 커뮤니티”라며 “검색과 홈피드, 오픈톡 등 네이버의 다른 서비스들과 시너지를 강화해 나가겠다”고 말했다.

양윤선 기자 sun@kmib.co.kr

