네이버, 신규 오픈 커뮤니티 ‘라운지’ 내달 출시
네이버가 내년 1월 새로운 오픈 커뮤니티 서비스를 출시한다.
네이버는 다양한 주제에 대해 빠르고 가볍게 소통하며 최신 트렌드를 한눈에 살펴볼 수 있는 신규 온라인 커뮤니티 서비스 ‘라운지’를 내년 1월 28일 선보일 예정이라고 26일 밝혔다.
네이버는 “라운지는 네이버가 20년 이상 지식인과 블로그, 카페 등 다양한 사용자 제작 콘텐츠(UGC) 서비스를 운영하며 쌓아온 노하우가 집약된 오픈 커뮤니티 서비스”라고 설명했다.
라운지에서는 최신 트렌드와 관심 있는 콘텐츠를 빠르게 탐색할 수 있다. 별도 가입 없이 연예, 스포츠, 유머, 일상 등 여러 주제를 놓고 다른 사용자들과 가볍고 편하게 소통할 수 있다는 점이 특징이다.
주제별 게시판마다 오픈톡이 자동 연계돼 게시글에 대해 댓글, 톡 등으로 소통할 수 있다.
네이버는 서비스 출시를 앞두고 공식 서포터즈 ‘라운지 메이트’ 500명을 모집해 커뮤니티 활성화에 나선다. 다음 달 4일까지 라운지 공식 블로그에서 누구나 지원이 가능하다.
선발된 뒤에는 내년 2월부터 6개월간 서포터즈 활동을 진행한다. 네이버페이 포인트 등 각종 지원도 받을 수 있다.
이일구 네이버 콘텐츠서비스 부문장은 “라운지는 이슈, 트렌드, 관심사에 대해 다른 이용자들과 더 쉽고 가볍게 소통하고자 하는 이용자들의 니즈를 반영해 새롭게 선보이는 오픈 커뮤니티”라며 “검색과 홈피드, 오픈톡 등 네이버의 다른 서비스들과 시너지를 강화해 나가겠다”고 말했다.
양윤선 기자 sun@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사