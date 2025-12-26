세밑 한파 덮친 제주… 해상 일부 결항·항공 정상
한라산 탐방로 전면 통제
전국 대부분 지역에 한파특보가 내려진 가운데, 제주도 산지와 중산간에 눈이 내려 일부 도로 차량 통행과 한라산 탐방이 통제되고 있다.
26일 제주지방기상청에 따르면 현재 제주도 산지와 중산간에는 대설주의보가 발효 중이다. 제주도 서부에는 강풍경보, 그 외 전역에 강풍주의보가 내려졌다.
전날부터 이날 오전 9시까지 한라산 어리목에는 7.2㎝, 삼각봉 4.0㎝, 사제비 3.2㎝의 눈이 쌓였다. 중산간(해발 200~600m)인 새별오름과 제주색달, 해안 지역인 안덕화순과 강정 등에도 1㎝ 안팎의 적설이 관측됐다.
바람도 거세게 불어 고산은 초속 31.5ｍ, 우도 24.9ｍ, 제주 22ｍ의 최대 순간풍속을 기록했다.
기온도 뚝 떨어져서 아침 최저기온이 제주 1.3도, 서귀포 1.5도, 성산 0.4도, 고산 2.3도 등을 기록했다. 체감온도는 고산 -6.2도 등 대부분 지역이 영하권에 머물렀다.
오전 10시 기준 산간도로인 1100도로 어승생삼거리∼구탐라대사거리 구간과 516도로 첨단입구교차로∼서성로입구교차로 구간은 차량 통행이 차단됐다.
제2산록도로(광평IC∼선덕사)는 소형 차량의 경우 체인 등 월동 장비를 갖춰야 운행할 수 있다.
한라산 탐방로 7곳도 전면 통제됐다.
강풍으로 인한 피해도 잇따랐다. 제주소방안전본부에 따르면 전날부터 담벼락이 무너지고, 신호등이 파손되는 등 이날 오전 7시30분까지 총 14건의 피해가 발생했다.
제주공항의 강풍특보는 오전 9시 해제됐다. 항공편은 정상 운항 중이다.
그러나 해상에는 풍랑특보가 내려져 완도·진도·목포를 잇는 여객선 일부가 결항했다. 마라도·가파도행 배도 운항이 중단됐다.
현재 제주는 대체로 흐린 가운데 북서쪽에서 남하하는 찬 공기로 형성된 눈구름대 영향으로 늦은 오후까지 가끔 비 또는 눈이 내릴 것으로 예상된다. 밤까지 강풍도 이어질 전망이다.
예상 적설량은 산지 5∼10㎝, 중산간 2∼7㎝, 해안 1㎝ 내외이고, 예상 강수량은 5∼10㎜다.
제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사