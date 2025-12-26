[속보] 경찰, 윤영호 전 통일교 세계본부장 체포영장 집행
통일교의 정치권 금품로비 의혹을 수사하는 경찰이 윤영호 전 통일교 세계본부장에 대한 체포영장을 26일 집행했다.
경찰 전담 수사팀은 윤 전 본부장에 대해 발부받은 체포영장을 이날 오전 9시50분부터 집행했다. 체포 사유는 “신속한 추가 조사가 필요하다”인 것으로 알려졌다. 경찰은 지난 24일 서울구치소에 수감 중인 윤 전 본부장을 접견 조사하려 했으나, 윤 전 본부장 측의 사정으로 불발된 바 있다.
경찰은 이날 오전부터 통일교 관계자 2명을 참고인 조사 중이다. 또 전재수 전 해양수산부 장관 측 변호인인 이용구 변호사가 전 전 장관 압수물에 대한 포렌식 참관을 위해 경찰에 방문했다.
조민아 기자 minajo@kmib.co.kr
