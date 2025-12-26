김정은 ‘의전 집사’ 김창선 사망…北 정상외교 그림자

김정일·김정은 2대 집권기 함께 해

‘서기실 실세’로 정상회담 의전 총괄

김창선 북한 국무위원회 부장이 2019년 2월 북·미정상회담을 앞두고 김정은 국무위원장의 숙소인 메트로폴 하노이 호텔을 점검한 뒤 나오고 있다. 뉴시스

김정은 북한 국무위원장의 ‘집사’로 불리며 북한 외교에서 중책을 맡았던 김창선 국무위원회 부장이 사망했다. 김 부장은 북한의 정상 의전 책임자로 북·미정상회담 등 정상외교 자리에서 김 위원장을 밀착 보좌했던 인물이다.



조선중앙통신은 26일 김 위원장이 김 부장의 사망에 ‘깊은 애도의 뜻’을 표하며 전날 화환을 보냈다고 보도했다. 통신은 “김창선 동지는 절세위인들의 각별한 사랑과 크나큰 믿음 속에 당과 국가의 중요 직책에서 오랫동안 사업해 왔다”며 “언제나 견실하고 성실한 한 모습으로 우리 당의 권위를 옹호 보위하고 국가의 대외적 위상을 떨치는데 특출한 기여를 했다”고 평가했다.



김 부장은 1944년 함경북도 명천 출신으로 알려졌다. 그는 김 위원장 일가를 밀착 수행해오며 과거 남북교류나 외교 일정에 수차례 모습을 드러냈다. 김 부장은 김 위원장이 2018∼2019년 두 차례 북·미정상회담에 나설 때는 물론 북·중, 북·러 정상회담을 앞두고 매번 선발대로 회담지를 방문해 김 위원장의 일정과 동선을 점검했다.



그는 2018년 김 위원장 동생인 김여정 노동당 부부장이 평창동계올림픽 고위급 대표단으로 방남했을 당시에도 대표단 지원인력에 포함됐다. 또 그해 4월 남북 간 ‘의전·경호·보도’ 분야 실무회담에 북측 수석대표로 참석해 당시 윤건영 청와대 국정상황실장 등과 함께 남북정상회담을 준비했다.



김 부장은 김 위원장 아버지인 김정일 국방위원장도 가까이서 보좌했다. 김정일·김정은 정권 2대에 걸쳐 그 가족의 일상생활을 돌보는 기능을 하는 서기실에 재직했다. 김 원장은 집권 이후 김 부장에게 첫 서기실장을 맡기며 두터운 신임을 과시했다.



송태화 기자 alvin@kmib.co.kr



