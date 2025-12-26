로피드 법률사무소 ‘신한카드 개인정보 유출’ 가맹점주 집단 소송 모집
“기업의 관리 책임 엄중히 물을 것”
SK텔레콤·롯데카드·쿠팡에 이어 최근 신한카드에서도 대규모 개인정보 유출 사고가 발생하면서 집단 소송 확산 움직임이 본격화하고 있다. 로피드 법률사무소(대표변호사 하희봉)는 최근 발생한 신한카드 가맹점주 개인정보 유출 사태와 관련해 피해를 본 가맹점주들을 대리해 신한카드를 상대로 한 손해배상 청구 공동소송인단 모집을 시작한다고 26일 밝혔다.
26일 신한카드에 따르면 유출된 개인정보는 가맹점 대표자 휴대전화 번호·성명·생년월일 등 약 19만건에 달한다. 유출된 정보에는 휴대전화번호를 비롯해 성명, 생년, 성별 등이 포함됐다. 주민등록번호·카드번호·계좌번호 등 민감한 개인정보는 유출되지 않았다는 것이 신한카드 측 설명이다.
이번 사건은 내부 직원이 카드 마케팅에 활용하기 위해 가맹점주 정보를 빼낸 사례다. 앞서 우리카드가 한 영업센터에서 2022년 7월부터 2024년 4월까지 가맹점주 이름, 휴대전화 번호, 카드 가입 여부 등이 유출돼 올해 3월 134억 5100만 원의 과징금을 부과받은 사례가 있다.
로피드 법률사무소는 이번 사건이 외부 해킹이 아닌 내부 직원의 관리 소홀 및 일탈 때문에 발생했다는 점에 주목한다. 이는 신한카드가 가맹점주들의 개인 정보를 보호하기 위한 내부 통제 시스템을 제대로 갖추지 않았고, 민사책임을 피하기 어렵다는 것이 법률사무소 측의 설명이다.
하 변호사는 “대형 금융사인 신한카드에서조차 내부 직원에 의한 정보 유출이 발생했다는 것은 기업의 개인정보 보호 체계가 얼마나 허술한지를 보여주는 단편적 사례”라며 “단순히 주민등록번호나 계좌번호가 유출되지 않았다고 해서 피해가 없는 것이 아니며, 휴대전화번호와 성명 등의 결합 정보는 보이스피싱이나 스팸 광고 등 심각한 2차 피해로 이어질 가능성이 매우 높다”고 지적했다. 로피드 법률사무소는 1인당 위자료 30만원을 청구하겠다는 방침이다.
박재현 기자 jhyun@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사