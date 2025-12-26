미군,나이지리아 IS 공습…트럼프 “기독교인 살해 대가”

미군이 성탄절인 25일(미국 현지시간) 나이지리아 내 이슬람국가(ISIS) 조직원들에게 공습을 가했다고 도널드 트럼프 미국 대통령이 밝혔다.
트럼프 대통령은 자신의 트루스소셜에 공습 사실을 공개하고 “내 지시로 국방부가 다수의 완벽한 공습을 실행했다”는 글을 올렸다.
트럼프 대통령은 나이지리아에서 ISIS 테러리스트가 기독교인들을 살해해왔다면서 "난 그들이 기독교인 학살을 멈추지 않으면 엄청난 대가를 치를 것이라고 사전에 경고했고 오늘 밤 그렇게 됐다"고 밝혔다.
이어 "우리나라는 극단적인 이슬람 테러리즘이 번성하도록 두지 않겠다"면서 기독교인 학살이 계속되는 한 더 많은 테러리스트가 죽게 될 것이라고 경고했다.
그는 지난달 나이지리아에서 기독교인 학살이 일어나고 있다면서 이를 막기 위해 군사력까지 사용할 수 있다고 밝힌 바 있다.
나이지리아에서는 무슬림 유목민과 기독교인 농민의 유혈 충돌이 오래 이어져 왔다.
신창호 선임기자 procol@kmib.co.kr
