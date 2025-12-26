서방 제재 피해 자금 세탁하는 북한 ‘어둠의 은행가’들

심현섭은 북한의 또 다른 외화벌이 수단인 '가짜 담배'의 제조 및 밀매에도 역할을 했다. 북한은 말보로 등 유명 브랜드 담배를 가짜로 만들어 베트남과 필리핀 등지에서 판매해왔다.

김정은 북한정권이 미국 제재를 피해 자금을 조달하는 주요 통로인 암호화폐 탈취에는 이를 현금화하는 '어둠의 은행가'들이 수십명 있다고 월스트리트저널(WSJ)가 25일(현지시간) 보도했다.신문은 미국 법무부의 기소장을 토대로 대표적인 북한 '어둠의 은행가'로 40대 심현섭을 지목했다. '알리 심' '하짐 심'이라는 이름을 사용해 아랍국가에서 주로 활동해온 심현섭은 연방수사국(FBI)에 의해 현상금 70만달러에 공개 수배된 상태다.심현섭의 주요 임무는 해외에서 북한 김정은 국무위원장 일가를 위한 불법자금을 세탁하는 일이다.북한의 외화벌이는 신분을 위장한 북한 노동자들과 해커들을 통해 이뤄진다. 이들은 러시아, 중국, 아프리카 등지에서 매년 수억달러를 벌어들인다.이렇게 벌어들인 불법자금을 북한과의 연계성이 드러나지 않도록 미국의 금융규제를 피해 현금화하는데 심현섭 같은 인물들이 이 역할을 맡는다.심현섭은 북한 대외무역은행 계열사 대표로 해외에 파견돼 쿠웨이트와 아랍에미리트(UAE)에서 활동했다. 탈북한 류현우 전 주쿠웨이트북한대사관 대사대리는 그곳에서 심현섭을 여러 차례 만났다고 밝혔다.그는 류 전 대사대리에게 자신의 자금세탁 수법을 설명했다고 하는데, 브로커를 통해 암호화폐를 현금으로 바꾼 뒤 이를 위장회사 계좌로 옮겨 인출하는 방식이라고 했다.북한의 'IT 노동자들'이 해킹을 통해 암호화폐를 탈취하면 이를 심현섭에게 보낸다. 추적이 어렵게 디지털 월렛을 여러 차례 거친다.심현섭은 미리 매수해 둔 UAE나 중국 등의 브로커에게 암호화폐를 건네 달러로 바꾼다. 브로커들은 이 돈을 심현섭의 위장회사 계좌로 이체한다.이를 북한으로 송금하지 않고, 직접 김정은 정권을 위한 물품을 구입한다. 2019년 러시아 하바롭스크에서 헬기를 구매해 북한으로 배송하는 데 심현섭이 세탁한 30만달러가 쓰였다. 이 돈은 짐바브웨의 한 로펌을 거쳐 갔다.정상적인 금융거래로 위장된 그에게 서구 유수의 은행들은 농락당했다. 기소장과 관련 법원 서류에 따르면 한 건의 공작에서 심현섭은 시티·JP모건·웰스파고 등 미 은행들을 통해 310건, 7천400만달러(약 1천96억원)에 달하는 금융거래를 성사시켰다.암호화폐 절도를 추적하는 '체이널리시스'(Chainalysis) 자료에 따르면 심현섭 같은 북한 은행가들은 몇 년에 걸쳐 탈취된 암호화폐 60억 달러(약 8조9천억원)이상을 북한을 위해 세탁했다.이 과정에서 심현섭은 중국이나 UAE 등에 차려둔 위장회사를 이용해 담뱃잎을 구입, 배를 통해 북한으로 보냈고, 이를 위한 대금 역시 시티·JP모건·웰스파고·도이체방크·HSBC·뉴욕멜론 은행을 통해 달러로 결제됐다.심현섭은 유엔(2016년)과 미국(2023년)의 제재 대상자 명단에 올랐다. 그는 2022년 UAE에서 추방돼 중국 단둥으로 이동한 것으로 파악되지만, 현재로선 그를 체포하기란 불가능에 가깝다고 WSJ은 전했다.신창호 선임기자 procol@kmib.co.kr