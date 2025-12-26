경기북부 사랑의열매 ‘파주사랑 희망나눔’ 성료

김경일 파주시장이 지난 19일 ‘2026 파주사랑 희망나눔 특별현장모금’에 참여한 큰나무미래어린이집 원아들과 기념촬영을 하고 있다. 경기북부 사랑의열매 제공

경기북부 사랑의열매가 파주시와 함께 ‘2026 파주사랑 희망나눔 특별현장모금’을 열고 전 세대가 참여하는 나눔의 장을 마련했다.

경기북부 사랑의열매는 12월 1일부터 내년 1월 31일까지 집중모금캠페인 ‘희망2026나눔캠페인’을 진행 중이며, 기부 관련 문의는 경기사랑의열매 홈페이지 또는 경기북부 사랑의열매 사무처를 통해 가능하다.