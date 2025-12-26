경기북부 사랑의열매 ‘파주사랑 희망나눔’ 성료
경기북부 사랑의열매가 파주시와 함께 ‘2026 파주사랑 희망나눔 특별현장모금’을 열고 전 세대가 참여하는 나눔의 장을 마련했다.
경기사회복지공동모금회 북부사업본부(경기북부 사랑의열매)는 지난 19일 파주시민회관 대강당에서 파주시와 공동으로 ‘2026 파주사랑 희망나눔 특별현장모금’ 행사를 성황리에 개최했다고 26일 밝혔다.
‘파주사랑 희망나눔 특별현장모금’은 2016년부터 이어져 온 파주시의 대표적인 겨울 나눔 행사로, 경기북부 사랑의열매는 파주시지역사회보장협의체, 파주시사회복지협의회 등 지역 유관기관과 함께 매년 시민들의 기부 참여를 통해 어려운 이웃을 돕는 나눔의 장을 운영해오고 있다.
이번 행사에는 어린이부터 기업인까지 전 세대가 참여해 의미를 더했다. 큰나무미래어린이집 아이들의 고사리손 기부로 시작된 기부 릴레이에는 파주상공회의소, 엘림테크 정해면 대표 등 고액기부자를 비롯해 파주시의회 박대성 의장과 시의원들, 파주시지역사회보장협의체, 파주시사회복지협의회 등 다양한 단체와 인사들이 동참했다.
특히 읍·면·동별 기부 릴레이 시간에는 각 지역 단체와 대표 기부자들이 무대에 올라 지역별 나눔 사례와 이야기를 전하며, 지역 내 어려운 이웃들이 따뜻한 겨울을 보내길 바라는 마음을 함께 나눴다. 이날 모금된 성금은 전액 파주시 저소득가정 지원과 복지시설 및 기관을 통한 복지사각지대 해소 사업에 사용될 예정이다.
김경일 파주시장은 “남녀노소 많은 시민들이 함께해 주신 덕분에 파주시의 나눔문화가 더욱 풍요로워지고 있다”며 “앞으로도 파주시는 따뜻한 공동체 조성을 위해 지속적으로 노력하겠다”고 말했다.
한편, 이날 행사에서는 파주시가 나눔문화 확산에 기여한 공로를 인정해 경기 사랑의열매 권인욱 회장에게 명예시민패를 전달하며 감사의 뜻을 전했다. 경기북부 사랑의열매는 12월 1일부터 내년 1월 31일까지 집중모금캠페인 ‘희망2026나눔캠페인’을 진행 중이며, 기부 관련 문의는 경기사랑의열매 홈페이지 또는 경기북부 사랑의열매 사무처를 통해 가능하다.
