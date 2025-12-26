초록우산-안산시 ‘이주배경아동 사각지대 해소’ 협력
교육·의료·돌봄까지…맞춤형 지원 확대
초록우산과 경기 안산시가 민관 협력을 통해 교육·의료·돌봄 사각지대에 놓인 이주배경아동 지원에 나섰다.
아동복지전문기관 초록우산은 지난 23일 안산시와 함께 2025년 한 해 동안 이주배경아동의 건강한 성장을 지원하는 민관 협력사업을 추진하고, 안산 소재 후원기업 대원산업과 후원금 전달식을 진행했다고 26일 밝혔다.
초록우산과 안산시는 그동안 교육, 의료, 돌봄 등 다양한 영역에서 이주배경아동이 겪는 성장 환경의 격차를 해소하기 위해 협력을 이어왔으며, 이번 전달식을 계기로 차년도 지원 사업을 더욱 확대해 나가기로 뜻을 모았다.
초록우산은 이주배경아동의 언어 발달 골든타임을 확보하고 공교육에 안정적으로 적응할 수 있도록 돕기 위해 ‘널응원한글’ 프로젝트를 운영했으며, 안산 지역에서는 총 21명의 이주배경아동이 한글교육 프로그램에 참여했다.
또한 체류자격 등의 이유로 건강보험 가입이 제한되거나 의료보장을 받기 어려운 이주배경아동을 대상으로 건강보험료 지원과 긴급의료비 지원을 포함한 건강권 지원사업을 실시해 의료 사각지대에 놓인 아동들의 건강한 성장과 발달을 도왔다.
이와 함께 초록우산의 연말 대표 캠페인인 ‘산타원정대’를 통해 ‘산타 소원상점’에 접수된 안산 지역 아동 69명의 소원을 지원하는 등, 2025년 한 해 동안 총 1억402만5000원의 후원금이 안산 지역 이주배경아동을 위해 사용됐다.
이민근 안산시장은 “지역 내 모든 아동이 차별 없이 안정적으로 성장할 수 있도록 초록우산과 함께 보다 촘촘한 민관 협력체계를 구축해 나가겠다”고 밝혔다.
노희헌 초록우산 경기북부지역본부장은 “앞으로도 아동의 삶의 질을 근본적으로 향상시키는 다양한 지원 사업을 통해 이주배경아동이 겪는 성장 환경의 격차를 줄이기 위해 지속적으로 노력하겠다”고 말했다.
안산시 사각지대 이주배경아동을 위해 초록우산에 500만원을 기부한 대원산업의 한상미 상무는 “지역 아동 문제 해결에 기여할 수 있어 뜻깊다”며 “앞으로도 기업의 사회적 책임을 다하겠다”고 참여 소감을 전했다.
한편, 초록우산과 안산시는 향후에도 이주배경아동 지원에 대한 지역사회의 공감과 참여를 확대하기 위한 협력 활동을 지속적으로 추진할 계획이다.
