초록우산-안산시 ‘이주배경아동 사각지대 해소’ 협력

교육·의료·돌봄까지…맞춤형 지원 확대

(왼쪽부터)임은철 안산시 외국인주민지원과장, 한상미 대원산업 상무, 이민근 안산시장, 노희헌 초록우산 경기북부지역본부장이 지난 23일 ‘이주배경아동 지원사업 후원금 전달식’을 마치고 기념촬영을 하고 있다. 초록우산 제공

초록우산과 경기 안산시가 민관 협력을 통해 교육·의료·돌봄 사각지대에 놓인 이주배경아동 지원에 나섰다.