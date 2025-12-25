푸틴, 트럼프에 성탄절 인사…“젤렌스키는 불안정한 사람”
블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 도널드 트럼프 미국 대통령에게 성탄절 축하 메시지를 보냈다. 반면 자신을 겨냥해 ‘소멸’을 언급한 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령을 향해서는 원색적인 비난을 쏟아냈다.
25일(현지시간) 타스통신 등에 따르면 드미트리 페스코프 크렘린궁 대변인은 이날 브리핑을 통해 “(푸틴) 대통령은 이미 트럼프 대통령에게 크리스마스 축하 전보를 전달했다”고 밝혔다.
다만 두 정상 간의 직접적인 통화 계획은 없다고 말했다. 페스코프 대변인은 푸틴 대통령과 트럼프 대통령의 전화 회담 일정은 잡혀있지 않지만, 이날 늦게 다른 세계 지도자들과의 통화는 예정되어 있다고 설명했다.
이날 크렘린궁은 전날 있었던 젤렌스키 대통령의 성탄절 연설에 대해 강한 불쾌감을 드러냈다. 페스코프 대변인은 “어제 젤렌스키 대통령의 정말 이상한 크리스마스 연설에 대한 보도를 보셨을 것”이라며 젤렌스키 대통령이 “무례하고 분노에 차 있었다”고 꼬집었다.
이어 그는 “젤렌스키 대통령이 정서적으로 불안정한 사람 같았다”고 지적했다. 그러면서 “그가 정치·외교적 수단을 통한 해결 방향으로 적절한 결정을 내릴 수 있는지 의문이 든다”고 비판 수위를 높였다.
이는 젤렌스키 대통령이 전날 연설에서 푸틴 대통령의 죽음을 암시하는 듯한 발언을 한 데 따른 반발로 풀이된다.
젤렌스키 대통령은 전날 성탄절 연설에서 “오늘 우리는 모두 하나의 꿈을 공유하며, 우리 모두를 위한 하나의 소원을 빈다”며 “‘그가 소멸하기를’, 우리 각자는 마음속으로 그렇게 생각할지도 모른다”고 밝힌 바 있다.
주요 외신들은 젤렌스키 대통령이 언급한 ‘소멸’이 푸틴 대통령의 사망을 염두에 둔 발언이라고 분석했다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
