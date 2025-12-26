아너드투어, 해맞이 상품 ‘기사 2인 교대 운행’ 도입
새벽 장거리 이동 안전 강화
2026년 해돋이 시즌을 앞두고 전국 주요 일출 명소에 대한 관심이 다시 높아지는 가운데 프리미엄 국내여행 브랜드 아너드투어는 해돋이 전 상품에 ‘기사 2인 교대 운행 체제’를 도입하며 이동 안전을 강화한다고 밝혔다.
해돋이 여행은 대부분 전날 밤 출발해 심야와 새벽 시간대에 장거리 이동을 진행한 뒤 일출을 감상하고 귀경하는 일정으로 구성된다. 일출 이후 관광 일정이 이어지는 경우도 많아 운행 중 충분한 휴식을 확보하기 어려운 구조다. 여기에 연말·연초 교통량 증가와 겨울철 히터 사용 환경까지 더해지며 졸음운전과 집중력 저하 등 이동 안전에 대한 우려가 꾸준히 제기돼 왔다.
아너드투어는 이러한 일정 특성을 반영해 2026년 해돋이 전 상품에 기사 2인 교대 운행 체제를 적용했다. 운행 중 교대를 통해 연속 운전 시간을 분산하고, 기사 휴식과 컨디션 관리를 제도적으로 보장하는 방식이다. 회사 측은 법적 운행·휴식 기준을 단순한 최소 요건이 아닌, 실제 여행 운영 전반에 적용되는 기준으로 삼고 있다고 설명했다.
이와 함께 해돋이 일정에 맞춘 운영 설계도 강화했다. 해돋이 명소 인근 혼잡을 고려해 조식과 중식을 포함한 일정 운영을 기본으로 하며, 무박 일정에서 발생할 수 있는 체온 저하와 위생 불편을 고려해 칫솔·치약 세트, 온열 안대, 호텔식 슬리퍼, 에너지바, 핫팩 등으로 구성된 전용 편의 키트를 제공한다. 모든 상품은 28인승 리무진 버스로 운영돼 장거리 이동 시에도 좌석 공간과 승차감을 확보했다.
장준표 아너드투어 대표는 “여행 서비스의 품질은 결국 안전에서 출발한다”며 “무박 일정처럼 이동 부담이 큰 해돋이 상품일수록 고객의 안전을 위협할 수 있는 요소를 사전에 제거해야 한다는 판단 아래 비용 부담이 있더라도 기사 2인 교대 운행을 도입했다”고 밝혔다. 이어 “여행 선택 시 가격이나 일정뿐 아니라 이동 환경과 안전 관리 체계까지 함께 살펴보는 기준이 필요하다”고 덧붙였다.
한편, 2024년 출시된 아너드투어는 5060 액티브 시니어 고객을 중심으로 전담 여행비서(컨시어지) 서비스를 제공하는 프리미엄 국내여행 브랜드다. 회사 측에 따르면 2026년 해맞이 상품은 타사 대비 높은 가격대임에도 불구하고 현재까지 450명 이상이 참여를 확정해 새벽 이동 안전을 중시하는 수요가 실제 예약으로 이어지고 있다고 밝혔다.
박재구 기자 park9@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사