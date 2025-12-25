경찰 “쿠팡이 임의제출한 ‘진술서·노트북’ 사실확인 중”
쿠팡이 대규모 개인정보 유출 사태와 관련해 유출자가 약 3000개 계정의 정보만 저장했다는 자체 조사 결과를 발표한 가운데, 경찰이 해당 주장의 사실 여부 확인에 나섰다.
서울경찰청 사이버수사과는 25일 “지난 21일 쿠팡 측으로부터 피의자가 작성했다는 진술서와 범행에 사용됐다는 노트북 등 증거물을 임의제출받았다”고 밝혔다.
경찰은 현재 확보한 진술서가 실제 피의자가 작성한 것인지, 제출된 노트북이 범행에 쓰인 기기가 맞는지 등 진위를 파악하고 있다.
앞서 쿠팡은 이날 보도자료를 내고 “고객 정보를 유출한 전직 직원을 특정했고, 유출자는 행위 일체를 자백하고 고객 정보에 접근한 방식을 구체적으로 진술했다”고 발표했다.
쿠팡은 유출자가 탈취한 보안 키를 사용해 3300만개 계정에 접근했으나, 실제 저장한 것은 약 3000개라고 주장했다.
또한 “고객 정보 접근 및 탈취에 사용된 모든 장치와 하드디스크 드라이브를 모두 회수·확보했으며 외부 전송은 없었던 것으로 조사됐다”고 강조했다.
앞서 경찰은 현재 개인정보 유출 용의자로 지목된 중국 국적의 전직 직원을 추적하고 있으며, 쿠팡 내부 관리 시스템의 허점 등에 대해서도 수사를 이어가고 있다.
이와 함께 6차례에 걸친 압수수색으로 확보한 쿠팡 측 디지털 자료 등 전자정보를 확보해 분석하고 있다.
