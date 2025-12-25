아시아나도 털렸다…임직원 등 1만여명 개인정보 유출
쿠팡에서 대규모 개인정보 유출 사고가 발생해 충격을 준 가운데 이번에는 아시아나항공이 해킹 공격을 받아 임직원 1만여명의 개인정보가 유출됐다.
25일 항공업계에 따르면 아시아나항공은 이날 오후 2시30분쯤 사내 공지를 통해 개인정보 유출 사실을 긴급 공지했다.
사측 설명에 따르면 사건은 전날 발생했다. 해외 서버를 경유한 외부의 비인가 접근(해킹)을 통해 아시아나항공 사내 인트라넷인 ‘텔레피아’에 침입해 해킹을 시도한 것으로 파악됐다.
이 과정에서 아시아나항공 본사 임직원은 물론 콜센터 등 협력사 직원을 포함해 총 1만여명의 개인정보가 유출됐다.
유출된 항목은 인트라넷 접속 계정과 암호화된 비밀번호를 비롯해 사번, 소속 부서, 직급, 이름, 전화번호, 이메일 주소 등이다. 다만 아시아나항공 측은 “탑승객 등 일반 고객의 정보는 이번 유출 대상에 포함되지 않은 것으로 확인됐다”고 선을 그었다.
아시아나항공 관계자는 “유출 사실 인지 즉시 불법 접근 경로를 차단했다”며 “임직원과 한국인터넷진흥원(KISA) 등 관계 기관에 신속히 알린 후 시스템 관리자 계정과 패스워드 변경 등 필요한 보호 조치를 적극 시행하고 있다”고 밝혔다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사