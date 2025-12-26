[버디or보기] 황유민과 이동은이 LPGA 한국 군단에 몰고올 나비효과를 기대한다

내년 시즌부터 LPGA투어서 활동

16번째 한국인 신인왕 등극 도전

동계 전훈서 쇼트게임과 퍼트 보완

내년 시즌부터 LPGA투어서 활동하는 이동은과 황유민(왼쪽부터). KLPGA

황유민은 지난 10월에 있었던 롯데 챔피언십에 초청 선수로 출전, 우승 트로피를 들어 올려 LPGA투어 직행 카드를 획득했다.