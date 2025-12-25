하남시 ‘경기공유학교’ 협력 선점…미래교육도시 행보 가속
‘교육’ 시정 핵심 과제로 삼아 지역 맞춤형 미래교육 추진
경기 하남시가 경기공유학교와의 선제적 협약을 통해 지역 맞춤형 미래교육 체계 구축에 본격 나섰다.
하남시는 지난 24일 시청 집무실에서 경기도광주하남교육지원청과 ‘미래교육도시 하남시–경기공유학교 업무협약’을 체결하고 지역 내 학생을 대상으로 한 교육지원사업과 경기공유학교 정책을 연계 추진하기로 했다. 이날 협약식에는 이현재 하남시장과 오성애 광주하남교육지원청 교육장을 비롯한 양 기관 관계자들이 참석했다.
이번 협약은 향후 2년간 하남시 지역 내 학교와 학생을 대상으로 맞춤형 교육을 실현하기 위한 것으로, 하남시는 미래교육협력지구 등 기존 교육지원사업을 기반으로 학교 특성과 지역 여건에 맞는 교육 프로그램을 발굴·운영하도록 지원한다. 광주하남교육지원청은 교육사업 전반에 대한 자문과 교육공동체 역량 강화를 담당하고, 경기공유학교 플랫폼을 활용해 지역 교육자원 연계에 협력할 예정이다.
하남시는 경기도 시·군 가운데 경기공유학교와 업무협약을 선제적으로 체결하며 교육을 시정의 핵심 과제로 삼고, 교육협력 정책을 신속하게 실행에 옮기는 도시로서 미래교육도시로의 방향성을 분명히 했다.
현재 하남시는 광주하남교육지원청과 협력해 관내 초·중·고등학생을 대상으로 학교특색사업과 고교특성화사업을 비롯해 대학교 캠퍼스 투어, 기업 체험, 마을체험학교 운영 등 다양한 미래교육협력지구 사업을 추진하고 있다.
양 기관은 협약 체결 이후 실무 부속합의를 통해 세부 지원사업과 예산 규모를 확정하고, 지역 여건에 맞는 교육협력 모델을 본격적으로 추진할 계획이다.
이현재 하남시장은 “광주하남교육지원청과의 긴밀한 협력을 바탕으로 인성과 역량을 겸비한 미래인재 양성을 위한 교육 지원을 지속적으로 확대하겠다”며 “이번 협약이 하남시를 경기도를 대표하는 선진 교육도시로 도약시키는 전환점이 되기를 기대한다”고 말했다.
