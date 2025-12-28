[관가뒷담]野 출신 노무사회장 당선에 與 노발대발
국회의 국선 산업재해 대리인 제도 도입 변수로 이익단체인 한국공인노무사회(노무사회)의 지도부 선거가 떠올랐다. 고용노동부가 추진 중인 이 제도는 국선 노무사를 노동자의 산재 신청 및 이의제기 과정에 선임할 수 있도록 하는 제도다. 지금까진 국선 노무사를 부당해고, 임금체불 등의 사건에만 선임할 수 있었는데 그 범위를 산재까지 넓히는 것이다.
노무사회는 이 제도를 줄곧 반대해왔다. 노무사들의 수익 창출에 악영향을 미치기 때문이다. 구체적으로 정부가 국선 산재 대리인에게 지급할 비용이 너무 낮아 민간 시장에서 노무사들이 제공하는 서비스 가격까지 끌어내릴 수 있다는 논리다. 노무 업계에서 형성된 산재 관련 시장 가격은 건당 100만~130만원 수준인데 정부는 70만~100만원 수준의 지급을 계획 중이다.
지난달 국회 기후에너지환경노동위원회에서 국선 산재 대리인 제도 관련 법안을 연내 통과시키고자 논의를 본격화하자 노무사회 회원들은 국회 앞에서 릴레이 1인 피켓 시위를 벌였다. 박기현 노무사회 회장은 “회원 권익과 업역을 지키기 위해 끝까지 투쟁하겠다”며 기노위 야당 간사인 김형동 국민의힘 의원 등에게 직접 의견서를 전달하기도 했다.
여당인 더불어민주당은 수적 우위를 내세워 법안을 처리할 수 있었지만 지난달 18일, 21일, 26일 세 번에 걸친 법안심사소위원회에서 심사를 보류했다. 며칠 뒤 있을 노무사회 신임 회장 선출 일정 때문이었다. 민주당으로선 자신들에게 협조적인 집행부가 들어서야 하는데 노무사들이 반대하는 법안을 밀어붙이면 당시 후보로 출마한 이완영 전 자유한국당(국민의힘 전신) 의원 당선에 힘을 실어줄 수 있다는 판단이었다.
이런 상황에서 지난달말 이 전 의원이 제21대 노무사회 회장으로 당선되자 기노위 소속 민주당 의원들 사이에선 격앙된 반응이 나왔다. 이 회장은 보란 듯이 당선 소감에서 “산재 국선 노무사제도 도입 등 공인노무사의 현실을 회원 여러분이 인식하고 선택해 준 것으로 본다”고 말했다. 국회 관계자는 28일 “민주당 기노위원들이 노무사회 선거 결과를 보고 격분했다”며 “다음 법안소위에서는 노무사회가 뭐라 하든 국선 산재 대리인 법안을 무조건 처리한다는 분위기”라고 전했다.
세종=황민혁 기자 okjs@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사