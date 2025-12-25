리빙 레전드 기성용, 은퇴 미루고 포항서 1년 더

포항 스틸러스와 1년 재계약을 마친 기성용. 포항 스틸러스 제공

밝혔다.

2006년 프로에 데뷔한 그는 유럽 무대에서 뛰던 시기를 제외하면 줄곧 서울 유니폼을 입고 활약해왔다.

하지만 지난 4월 이후 출전 기회를 얻지 못하자 결국 서울과 결별을 택했다.

사상 처음으로

평균 관중 1만명을 돌파하는 등 흥행 효과도 드러났다.