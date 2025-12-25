인천공항공사, 전국 3500가정에 크리스마스 선물 전달
이학재 인천국제공항공사 사장이 성탄절인 25일 인천 중구 인천상상플랫폼에서 열린 ‘미추홀구 산타클로스 봉사단’ 발대식에 참석해 인사말을 하고 있다.
올해는 공사 임직원과 가족 약 70명으로 구성된 ‘인천공항 임직원 가족 봉사단’이 인천시 중구 지역 108가구를 직접 방문해 겨울이불과 생활용품 식료품 등으로 구성된 선물 상자를 전달했다.
당일 자원봉사자들이 직접 방문하기 어려운 지역에는 전국 각 지자체를 통해 선물 상자를 전달할 예정이다. 인천 지역 2,200가구를 포함해 전국 소외계층 3,500가구에 선물 상자를 전달할 계획이다.
이날 이학재 인천국제공항공사 사장은 “이번 봉사활동이 전국 이웃에게 따뜻한 크리스마스 선물이 되길 바란다”며 “앞으로도 공사는 다양한 사회공헌 활동으로 지역사회와 상생해 나가겠다”고 말했다. <사진=인천국제공항공사 제공>
