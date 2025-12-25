[속보] 쿠팡 “유출자 특정해 모든 장치 회수”

서울 송파구 쿠팡 본사. 국민일보DB

재직 중 취득한 내부 보안 키를 탈취해 고객 정보에 접근한 것으로 조사됐다.

유출자는 범행 발각을 우려해 맥북에어를 파손한 뒤 하천에 유기했으나, 쿠팡 측은 유출자의 진술을 토대로 수색에 나서 해당 기기를 회수하는 데 성공했다.