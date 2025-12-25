[포착] 크리스마스 분위기로 들뜬 지구촌 풍경

24일(현지 시간) 미 콜로라도주 콜로라도 스프링스의 미 북미항공우주방위사령부(NORAD) 피터슨 우주군 기지 콜센터에서 한 자원봉사자가 산타클로스의 현재 위치를 묻는 어린이의 전화에 응답하고 있다. NORAD는 1955년부터 산타 위치 추적 이벤트를 이어오고 있으며 NORAD의 산타 추적 사이트(www.noradsanta.org) 등을 통해서도 산타의 위치를 확인할 수 있다. AP뉴시스

산타클로스가 지구의 어느 지점을 지나고 있는지 레이더로 보여준다.

24일(현지시간) 우크라이나 르비우에서 어린이들이 정교회 성탄 전야를 맞아 열린 퍼레이드에 참석하고 있다. AP뉴시스

24일(현지시간) 독일 프랑크푸르트의 뢰머 광장 모습. AP뉴시스

24일(현지시간) 영국 런던의 스미스필드 시장에서 열린 연례 '성탄 전야 고기 경매'에서 고기 한 덩어리를 낙찰받은 한 남성이 환호하고 있다. AP뉴시스

24일(현지시간) 미 플로리다주 코코아비치에서 크리스마스이브를 맞아 열린 연례 ‘서핑 산타’ 행사에서 산타 복장의 참가자들이 파도를 타고 있다. AP뉴시스