[포착] 크리스마스 분위기로 들뜬 지구촌 풍경

입력:2025-12-25 15:39
수정:2025-12-25 15:50
24일(현지 시간) 미 콜로라도주 콜로라도 스프링스의 미 북미항공우주방위사령부(NORAD) 피터슨 우주군 기지 콜센터에서 한 자원봉사자가 산타클로스의 현재 위치를 묻는 어린이의 전화에 응답하고 있다. NORAD는 1955년부터 산타 위치 추적 이벤트를 이어오고 있으며 NORAD의 산타 추적 사이트(www.noradsanta.org) 등을 통해서도 산타의 위치를 확인할 수 있다. AP뉴시스

“산타 할아버지는 어디에 있어요?”

크리스마스 이브인 24일(현지시간), 미국의 북미항공우주방위사령부(NORAD) 피터슨 우주군 기지 콜센터는 ‘산타’를 찾는 아이들의 전화로 분주했다. NORAD는 1955년부터 매년 산타의 위치를 알려주는 추적 이벤트를 선보이고 있다. 전화뿐만 아니라 웹사이트를 통해서도 산타클로스가 지구의 어느 지점을 지나고 있는지 레이더로 보여준다.

24일(현지시간) 우크라이나 르비우에서 어린이들이 정교회 성탄 전야를 맞아 열린 퍼레이드에 참석하고 있다. AP뉴시스

우크라이나 르비우에서는 성탄 전야를 맞아 퍼레이드가 열렸다. 2023년부터 우크라이나의 크리스마스는 1월 7일에서 12월 25일로 변경됐다. 러시아와의 문화와 종교를 분리하기 위해서다.

24일(현지시간) 독일 프랑크푸르트의 뢰머 광장 모습. AP뉴시스

독일 프랑크푸르트의 뢰머광장은 시민들로 인산인해를 이뤘다. 사람들은 이곳에서 종소리를 들으며 성탄의 뜻을 되새겼다.

24일(현지시간) 영국 런던의 스미스필드 시장에서 열린 연례 '성탄 전야 고기 경매'에서 고기 한 덩어리를 낙찰받은 한 남성이 환호하고 있다. AP뉴시스

영국 런던 스미스필드 시장에서는 ‘성탄 전야 고기 경매’ 행사가 열렸다. 런던에서 가장 오래된 육류 도매 시장인 이곳엔 질 좋은 고기를 차지하기 위해 오전 10시30분쯤부터 시민들이 모여들었다고 한다.

24일(현지시간) 미 플로리다주 코코아비치에서 크리스마스이브를 맞아 열린 연례 ‘서핑 산타’ 행사에서 산타 복장의 참가자들이 파도를 타고 있다. AP뉴시스

미 플로리다주 코코아비치에서는 크리스마스이브를 맞아 연례 ‘서핑 산타’ 행사를 열어 산타 복장을 한 참가자가 즐거운 시간을 보냈다.

한명오 기자 myungou@kmib.co.kr

