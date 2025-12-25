[포착] 크리스마스 분위기로 들뜬 지구촌 풍경
“산타 할아버지는 어디에 있어요?”
크리스마스 이브인 24일(현지시간), 미국의 북미항공우주방위사령부(NORAD) 피터슨 우주군 기지 콜센터는 ‘산타’를 찾는 아이들의 전화로 분주했다. NORAD는 1955년부터 매년 산타의 위치를 알려주는 추적 이벤트를 선보이고 있다. 전화뿐만 아니라 웹사이트를 통해서도 산타클로스가 지구의 어느 지점을 지나고 있는지 레이더로 보여준다.
우크라이나 르비우에서는 성탄 전야를 맞아 퍼레이드가 열렸다. 2023년부터 우크라이나의 크리스마스는 1월 7일에서 12월 25일로 변경됐다. 러시아와의 문화와 종교를 분리하기 위해서다.
독일 프랑크푸르트의 뢰머광장은 시민들로 인산인해를 이뤘다. 사람들은 이곳에서 종소리를 들으며 성탄의 뜻을 되새겼다.
영국 런던 스미스필드 시장에서는 ‘성탄 전야 고기 경매’ 행사가 열렸다. 런던에서 가장 오래된 육류 도매 시장인 이곳엔 질 좋은 고기를 차지하기 위해 오전 10시30분쯤부터 시민들이 모여들었다고 한다.
미 플로리다주 코코아비치에서는 크리스마스이브를 맞아 연례 ‘서핑 산타’ 행사를 열어 산타 복장을 한 참가자가 즐거운 시간을 보냈다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사