울산시, ‘독수리학교’ 운영
울산시는 천연기념물이자 멸종위기 야생동물 Ⅱ급인 독수리를 주제로 한 체험형 생태교육 프로그램 ‘2026년 울산 독수리학교’를 운영한다고 25일 밝혔다.
울산 독수리학교는 내년 1월 3일부터 2월 28일까지 겨울방학 기간 매주 수요일과 토요일 오전 10시부터 낮 12시까지 남구 삼호섬 일원에서 운영된다.
프로그램은 독수리 먹이 제공, 관찰 등으로 구성됐다. 참가자들은 해설사의 설명을 통해 독수리의 이동 경로와 생태계에서의 역할, 온순한 습성 등을 배우고, 제트기류를 타고 날갯짓 없이 비행하는 모습이나 먹이터에서의 행동, 다른 조류와의 상호작용 장면을 직접 관찰하게 된다.
관찰 이후에는 독수리 날개옷 체험 등의 프로그램도 진행된다.
올해 울산에는 지난 11월 19일 독수리 4마리가 처음 도래한 이후 개체 수가 꾸준히 늘어 12월 초에는 70여 마리, 중순 이후에는 100마리 이상 관찰되고 있다. 독수리 들은 3춸 초쯤 다시 몽골로 돌아간디.
먹이는 지역 식육업체의 후원으로 마련된 돈육과 내장, 우지 등을 우선 제공하고 있으며, 이달 초부터는 울산시가 지원한 우지 3t 가운데 매회 200㎏ 이상을 공급하고 있다.
울산시 관계자는 “독수리를 활용한 생태체험을 통해 탐조 관광을 활성화하고, 울산이 야생조류에게도 안전한 도시로 인식될 수 있도록 시민들의 관심과 협조를 기대한다”고 말했다.
울산=조원일 기자 wcho@kmib.co.kr
