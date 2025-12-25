“오빠 나는 연인 사이에…” 충북도 공문에 ‘사적 대화’ 황당 실수

“유사 상황 걸러낼 수 있는 방안 강구”

사적 대화가 포함된 채 배포된 충북도청의 공문. 온라인 커뮤니티 캡처

충북도 관계자는 “불미스러운 일이 발생하게 돼 유감스럽게 생각하고 있다”며 “재발 방지를 위해 직원들의 근태 관리를 점검하고 전산 시스템으로 유사 상황을 걸러낼 수 있는 방안도 강구하겠다”고 전했다.