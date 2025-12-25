“오빠 나는 연인 사이에…” 충북도 공문에 ‘사적 대화’ 황당 실수
“유사 상황 걸러낼 수 있는 방안 강구”
충북도청에서 시·군에 보낸 공문에 사적 대화 내용이 포함돼 논란이 일고 있다. 충북도는 개인 실수로 인한 해프닝이라고 해명했으나 공문 작성 및 발송 과정에 보완이 필요하다는 지적이 나온다.
25일 충북도 등에 따르면 도는 전날 ‘2026년 솔루션 중심 스마트 축산장비 패키지 보급사업 모델 변동사안 알림’ 제목의 공문을 보냈다. 공문은 사업 변동 사항을 알리는 내용이었으나 하단의 ‘붙임’ 부분에 사업과 무관한 사적 대화 내용이 포함됐다.
문제가 된 대목은 “오빠 나는 연인 사이에 집에 잘 들어갔는지는 서로 알고 잠드는 게 맞는다고 생각하는데 오빠는 아닌 거 같아. 오빠의 연애 가치관은 아닐지 몰라도 나한텐 이게 중요한 부분이고 연애할 때뿐만 아니라 결혼해서도 중요하다고 생각해. 그래서 앞으로도 난 이 문제로 스트레스 받을 거 같아. 내가 전에도 오빠한테 노력해달라고 얘기했던 부분이고 또 얘기한다고 크게 달라지진 않을 거라고 생각해 내가 내려놔 보려고 노력했는데 그게 많이 힘드네”라는 내용이었다.
연인 간 대화가 담긴 이 공문은 상급자 결재를 거쳐 도지사 직인까지 찍힌 채 시·군에 배포됐다. 이후 순식간에 온라인 커뮤니티 등을 통해 확산하며 기강해이 문제가 제기됐다. 결재 체계 보완의 필요성도 제기됐다.
문제의 내용은 담당자가 메신저로 연인에게 보내기 위한 메시지를 작성하고 이를 복사해놓은 상태에서 공문을 작성하다가 실수로 공문에 포함된 것으로 전해졌다. 해당 내용이 흰색으로 처리돼 전자문서상으로는 확인되지 않아 결재 과정에서도 걸러지지 못했다. 충북도 관계자는 “불미스러운 일이 발생하게 돼 유감스럽게 생각하고 있다”며 “재발 방지를 위해 직원들의 근태 관리를 점검하고 전산 시스템으로 유사 상황을 걸러낼 수 있는 방안도 강구하겠다”고 전했다.
권민지 기자 10000g@kmib.co.kr
