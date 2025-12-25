계란 한 판 7천원 넘어…조류 인플루엔자 확산에 수급불안도
고물가 행진이 이어지는 가운데 ‘장바구니 필수품’인 계란 가격이 다시 오름세를 보이며 7000원 선을 돌파했다. 겨울철 불청객인 고병원성 조류 인플루엔자(AI) 확산세로 수급 불안 우려도 커지고 있다.
25일 축산물품질평가원 축산유통정보에 따르면, 계란 특란 한 판(30개)의 평균 소비자가격이 지난주부터 7000원을 넘어섰다. 지난달 6000원대로 안정세를 보이던 가격이 불과 한 달여만에 다시 7000원대로 뛴 것이다.
지난 23일 기준 소비자가격은 7010원으로, 이는 지난해보다 0.8%, 평년 가격인 6471원보다는 8.3%나 비싼 수준이다.
계란 산지 가격도 강세다. 한국농수산식품유통공사(aT)에 따르면 23일 기준 계란 특란 30개 산지 가격은 5215원을 기록해 작년과 평년 대비 각각 8.5% 높은 것으로 나타났다. 국가데이터처의 지난달 소비자물가지수에서도 계란은 작년 동월 대비 7.3% 올라, 전체 축산물 상승 폭(5.3%)을 크게 웃돌았다.
문제는 확산일로에 있는 고병원성 AI다. 올해 동절기 산란계 농장에서 발생한 고병원성 AI 건수는 총 11건으로, 지난해 같은 기간(6건)보다 2배 가까이 늘었다.
농림축산식품부에 따르면 이번 동절기 AI 발생으로 살처분된 산란계는 300만 마리에 달한다. 전국 하루 계란 생산량(약 5000만개)의 3~4%가량이 줄어든 셈이다.
최근에도 경기 평택, 안성, 충남 보령, 천안, 충북 음성 등 전국 각지의 산란계 농장에서 AI 확진 및 항원 검출이 잇따르고 있어 확산세가 꺾이지 않고 있다.
정부는 아직 수급에 큰 문제는 없다는 입장이다. 농식품부 관계자는 “올해 초 계란 가격이 4년 만에 7000원을 넘는 강세를 보이자 농가들이 입식(들여다 키움)을 늘려놔 이달 생산량은 평년보다 많고 지난해와 비슷하다”고 설명했다. 다만 “살처분 규모가 500만 마리를 넘어서면 수급에 영향이 있을 것”으로 내다봤다. 이렇게 되면 하루 생산량이 00만 개가량 줄어들기 때문이다.
