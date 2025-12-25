서울시 ‘스마트폴’ 설치, 교통사고 14% 감소 효과…내년 어린이보호구역 중심 확대
서울시가 2020년부터 어린이보호구역 등을 중심으로 스마트폴(S-Pole)을 설치해 운영한 결과 해당 지역 교통사고가 14% 줄어든 것으로 나타났다.
서울시는 스마트폴 1000여기를 대상으로 운영 효과를 분석한 결과 이 같은 성과가 확인됐다고 25일 밝혔다.
스마트폴은 하나의 지주에 가로등에 신호등·폐쇄회로(CC)TV 등 기존 도로시설물 기능과 함께 공공와이파이, 사물인터넷(IoT) 센서, 스마트 횡단보도, 전기차 충전, 드론스테이션 등 디지털 기술을 결합 제공하는 서울형 융합 인프라다.
2020년 이후 현재까지 1027기가 설치됐다. 서울시가 운영 중인 17개 유형 중 ‘CCTV+보안등’ 통합형 스마트폴이 259개(25.9%)로 가장 큰 비중을 차지한다.
교통안전 목적의 스마트폴에는 과속차량 감지·경고, 위험구간 안내, 어린이보호구역 통합안전표지 등이 탑재돼 있다. 서울시가 도로교통공단 자료를 토대로 이들 스마트폴의 설치 전과 후 교통사고데이터를 분석한 결과 설치 전 월평균 115.8건에서 설치 후 월평균 99.5건으로 평균 14% 감소했다.
특히 어린이보호구역에서 사고 감소 폭이 컸다. 위험 상황을 사전에 파악하고 운전자에게 즉시 경고하는 기능이 사고 예방 효과를 높인 것으로 분석됐다.
스마트폴은 보행자 및 운전자 시야 확보에도 도움이 된 것으로 확인됐다. 지주·시설물 등이 곳곳에 난립했던 보도와 차도 환경이 정리되면서 도로 밝기·명도·채도 지표가 전반적으로 상승하면서 보행자·운전자 시야 확보 지표가 약 14% 개선됐다.
이밖에 여러 시설물을 하나의 지주로 통합하면서 평균 23%의 시설물 설치비 절감 효과도 생겼다. 개별 지주 설치비는 약 6500만원인데 비해 스마트폴 설치비는 약 5000만원 정도다.
서울시는 스마트폴 운영 효과가 다방면으로 확인되고 있는 만큼 내년에도 어린이보호구역, 사고 다발지점 등에 스마트폴을 확대 설치할 계획이다.
강옥현 서울시 디지털도시국장은 “스마트폴은 도시 전역을 살피는 ‘디지털 안전 파수꾼’이자 시민에게 필요한 서비스를 제공하는 플랫폼”이라며 “스마트폴을 지속 확대해 더 안전하고 쾌적한 도시 환경을 만들어 나가겠다”고 말했다.
황인호 기자 inhovator@kmib.co.kr
