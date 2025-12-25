또 동심 파괴한 트럼프…어린이에 “깨끗한 석탄” “나쁜 산타 막을게”
“내가 승리한 주(州)서 떠나지 마”
동심 지켜주기 대신 정치·정책 발언
도널드 트럼프 미국 대통령이 크리스마스이브인 24일(현지시간) 멜라니아 트럼프 여사와 어린이들의 북미항공우주방위사령부(NORAD·노라드) ‘산타 추적’ 전화에 응대했다. 그러나 이날 트럼프 대통령은 아이들에게 자신의 정치적 의견을 말하거나 에너지 정책에 대한 의지를 강조하는 등 크리스마스와는 다소 관련성이 떨어지는 이야기를 해 또다시 ‘동심 파괴자’라는 소리를 듣게 됐다.
AP통신, CNN 등에 따르면 트럼프 대통령은 이날 플로리다주 팜비치 소재 마러라고 클럽에서 황금색 넥타이를 맨 채로 미국 어린이들과 10여 차례 통화했다. 이날 공개된 영상에서 트럼프 대통령은 “만약 산타를 위해 쿠키를 안 남겨두면 산타가 화를 내느냐”는 노스캐롤라이나주에 사는 8세 어린이의 질문에 “그렇지는 않겠지만, 산타가 매우 실망할 것 같다. 산타는 천사 같이 조금 통통하다”고 답했다. 트럼프 대통령은 또 다른 어린이가 크리스마스 선물로 아마존의 전자책 킨들 리더기를 갖고 싶다고 하자 “아마 너는 아주 똑똑할 것 같다”라면서 “미국은 지능지수(IQ)가 높은 사람들이 더 많이 필요하다”고 말했다.
크리스마스를 앞두고 미국 대통령이나 그 배우자가 미국 곳곳의 어린이들과 전화 통화를 하며 안부를 전하고 전 세계의 미군 가족에게 인사하는 것은 수십년 동안 이어진 전통이다. 특히 노라드가 크리스마스이브에 운영하는 ‘산타 추적 핫라인’ 전화를 활용해 산타를 기다리는 어린이들과 통화를 하며 대통령이 직접 동심을 지켜주는 역할을 자처할 때도 있다. 하지만 트럼프 대통령은 산타를 기다리는 어린이들에게 정치적 견해나 정책 관련 이야기를 해 오히려 동심을 깼다는 평가가 나왔다.
트럼프 대통령은 오클라호마주에 사는 10세 어린이와 얘기를 나누면서 “산타는 매우 착한 사람”이라며 “우리나라(미국)에 나쁜 산타가 침투하지 않도록 해야 한다”고 말했다. 이어 “산타는 나처럼 오클라호마를 사랑한다. 오클라호마는 선거에서 저에게 아주 잘해줬다. 오클라호마를 절대 떠나지 말아라”라고 덧붙였다. 트럼프 대통령은 지난 대선에서 오클라호마 선거인단 7명을 확보했었다. 트럼프 대통령은 펜실베이니아에 사는 5세 어린이에게는 “우리는 펜실베이니아에서 3번이나 이겼다”면서 “그래서 나는 펜실베이니아를 사랑한다”고 말했다.
트럼프 대통령은 캔자스주에 사는 8세 소녀에게 산타로부터 어떤 선물을 받고 싶냐고 물었고, 소녀가 “양말 속에 석탄이 들어있을까 봐 걱정”이라는 답을 듣자 “깨끗하고 아름다운 석탄을 말하는거니”라고 되물었다. 트럼프 대통령은 재생에너지 개발에 부정적인 입장을 공개적으로 표명해왔다. 대신 석탄 등 화석 연료 개발을 다시 활성화해 미국이 에너지 패권 국가의 지위를 다시 얻어야 한다고 주장하고 있다.
트럼프 대통령은 1기 집권 시절인 2018년 크리스마스이브 때도 7살 어린이에게 “아직도 산타를 믿니”라고 물어 아이들의 환상을 깼다는 비판을 받은 바 있다. 당시 영국 공영방송 BBC는 “산타의 존재는 논쟁을 넘어서는 것이다. 트럼프 대통령이 왜 이런 질문을 했는지 알 수 없다”고 비판했다.
트럼프 대통령은 어린이들과의 통화를 끝낸 뒤 트루스소셜에 “미국을 파괴하기 위해 온갖 짓을 하고 있지만 처참하게 실패하고 있는 급진 좌파 쓰레기들에게도 성탄 인사를 보낸다”고 말했다. 그는 “관세는 우리에게 수조 달러의 성장과 번영을 가져다주었고 역사상 가장 강력한 국가 안보를 구축하게 해주었다”면서 “우리는 아마도 이전에는 결코 누리지 못했던 존경을 다시 받고 있다”고 덧붙였다.
전성필 기자 feel@kmib.co.kr
