박천휴‧임윤찬‧전민철 등 스타들 활약 속 공연계의 빈인빈부익부

2025년 한국 공연계 결산… 23일 기준 티켓 판매액 1조6300억원 돌파

뮤지컬은 연말까지 5000억원 넘을 듯… ‘어쩌면 해피엔딩’의 눈부신 성과



올해 한국 공연계를 빛낸 뮤지컬 작가 박천휴(왼쪽부터), 피아니스트 임윤찬, 발레리노 전민철. (c)NHN링크, 목프로덕션, 연합뉴스

2025년 한국 공연시장 티켓 판매액은 23일 공연예술통합전산망(KOPIS) 기준으로 1조6300억원을 넘어섰다. 2024년 1조4537억원을 훌쩍 웃도는 수치로, 연말까지의 데이터를 포함하면 전년 대비 10% 이상의 성장을 기록할 것으로 예측된다. 대중음악이 9200억원, 뮤지컬이 4800억원을 넘어서며 시장 성장을 견인했다. 다만 전체 수치로는 호황이지만, 스타 예술가와 대작 중심의 일부 공연이 전체 실적을 견인하는 등 빈익빈부익부라는 지적이 나온다.



올해 공연계에선 뮤지컬의 활약이 단연 돋보인다. 연말 특수에 맞물린 대극장 뮤지컬들의 흥행을 고려할 때 사상 최초로 5000억원에 넘어설 것으로 예상된다. 특히 올해는 K뮤지컬의 역사에서 기념비적인 해로 기억될 전망이다. 2010년대 들어 본격화된 K뮤지컬의 해외 진출이 아시아권에서는 한국 중심의 ‘원 아시아 마켓’이라는 말이 나올 정도로 일반화된 가운데 뮤지컬의 본고장인 미국 뉴욕과 영국 런던에서도 성과를 냈기 때문이다. 신춘수 오디컴퍼니 대표가 브로드웨이에서 제작한 ‘위대한 개츠비’는 올해 런던과 서울에서 공연되며 ‘미·영·한 3개국 동시 공연’이라는 기록을 남겼다. 그리고 박천휴-윌 애런슨 콤비의 ‘어떠면 해피엔딩’은 2016년 대학로 소극장에서 출발해했지만, 지난해 말 브로드웨이에 입성한 데 이어 올해 미국 공연계에서 권위 있는 토니상 6관왕을 차지하는 기염을 토했다.



박천휴-윌 애런슨 콤비의 뮤지컬 ‘어쩌면 해피엔딩’ 브로드웨이 공연. (c)NHN링크

‘어쩌면 해피엔딩’을 비롯한 K뮤지컬의 약진은 뮤지컬 장르에 대한 정부의 정책적 육성을 이끌어냈다. 올해 31억원이었던 뮤지컬 지원 예산은 내년 244억원으로 대폭 증액이 결정됐다. 한국뮤지컬협회는 한발 나아가 뮤지컬산업진흥법 제정에 나섰으며, 올해 출범한 한국뮤지컬학회는 K뮤지컬의 역사를 연구하는 등 이론적 토대 마련에 나섰다.



뮤지컬을 뺀 나머지 공연 장르 가운데 발레는 박세은(파리오페라발레), 서희(아메리칸발레시어터), 최영규(네덜란드국립발레단), 이상은(영국국립발레단) 등 해외에서 활약하는 스타 무용수들의 내한과 취미 발레의 유행 속에 올해도 인기가 계속됐다. 여기에 지난 10월 러시아 마린스키 발레단에 퍼스트 솔로이스트로 정식 입단한 전민철과 JTBC 댄스 예능 ‘스테이지 파이터’ 출신 강경호와 정성욱 등 젊은 스타 발레리노에 대한 팬들의 관심이 높다.



박세은이 타이틀롤을 맡은 국립발레단의 ‘지젤’. (c)국립발레단

국립발레단과 유니버설발레단 등 전통의 강호는 물론이고 와이즈발레단, 서울발레씨어터, 윤별발레단 등 민간 발레단들의 공연에도 관객이 몰렸다. 그리고 한국 최초의 공공 컨템포러리 발레단인 서울시발레단도 창단 2년 차를 맞아 자리를 잡은 모습이다. 발레 외에 한국무용과 현대무용은 민간 단체의 부진 속에 국립무용단, 서울시무용단, 국립현대무용단 등 공공 무용단이 화제성 있는 기획으로 관객의 관심을 모았다.



클래식계는 정명훈, 조성진, 임윤찬 등 국제적인 명성을 얻은 스타 아티스트들과 베를린필, 빈필, 로열콘세르트허바우 오케스트라 등 해외 유명 오케스트라 내한 중심의 빈익빈부익부 현상이 한층 심화됐다. 이탈리아 라 스칼라 오페라의 차기 음악감독으로 임명된 지휘자 정명훈은 올해 개관한 부산콘서트홀의 예술감독이자 KBS교향악단의 계관지휘자로서 관객을 불러모으는 구심점이 됐다. 정명훈은 내년부터 KBS교향악단의 음악감독을 맡아 오케스트라의 예술 운영 전반과 중장기 예술 전략을 이끌 예정이다.



지휘자 정명훈이 지난 2월 KBS교향악단과 연주를 마친 뒤 관객에게 인사하고 있다. (c)KBS교향악단

클래식계의 아이돌’로 불리는 피아니스트 조성진과 임윤찬의 활약도 눈부시다. 베를린필 상주 음악가로 활동한 조성진은 올해 발매한 ‘라벨: 피아노 독주 전곡집’ 음반으로 독일 오푸스 클래식 어워드에서 ‘올해의 기악 연주자’상을 받았다. 그리고 임윤찬은 지난해 발매한 ‘쇼팽: 에튀드’로 올해 BBS 뮤직 어워드에서 역대 최초로 3관왕을 차지하는 등 국제적 명성을 쌓고 있다. 막강한 팬덤을 자랑하는 두 피아니스트가 출연하는 국내 공연은 티켓 판매와 동시에 매진되고 있다. 반면 대다수 국내 연주자들은 설 무대를 찾기조차 어려워 생계유지를 위해 각종 아르바이트에 나서고 있다.



연극계 역시 스타 배우들의 출연 여부에 따라 흥행이 갈리고 있다. 근래 드라마나 영화를 중심으로 활동하던 배우들이 연극 무대에 잇따라 오르면서 한국 연극은 전례 없는 대중적 관심을 누리고 있다. 올해는 이영애와 이혜영이 각각 LG아트센터와 국립극단에서 주역을 맡은 ‘헤다 가블러’, 원로배우 신구와 박근형이 출연한 ‘고도를 기다리며’의 재연, 박정민이 출연 중인 ‘라이프 오브 파이’ 등이 대표적이다. 또 지난해 초연된 전도연과 박해수 주연의 LG아트센터 ‘벚꽃동산’은 올해 홍콩와 싱가포르 투어에서 전석 매진을 기록한 뒤 내년에도 해외 투어를 이어갈 예정이다. 다만 스타들이 나오지 않는 극단 중심의 소극장 연극은 대중에게 외면받고 있어 아쉽다.



원로 배우 신구(왼쪽)와 박근형이 출연한 ‘고도를 기다리며’는 2023년 12월부터 올해 8월까지 28개 도시에서 139회 공연, 10만 관객을 동원하는 열풍을 일으켰다. (c)파크컴퍼니

장지영 선임기자 jyjang@kmib.co.kr



