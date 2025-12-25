‘K팝 전문가’ 김영대 음악평론가 별세…향년 48세
대중음악평론가 김영대가 지난 24일 사망했다. 향년 48세.
김영대 측은 인스타그램 등을 통해 부고 소식을 전했다. 해당 게시물에는 “삼가 알려드립니다. 김영대님 별세 소식을 전합니다. 직접 연락드리지 못한 점 양해 부탁드립니다”는 내용이 담겼다. 정확한 사인은 알려지지 않았다. 빈소는 서울 동작구 중앙대병원 장례식장에 마련됐다.
고인은 1990년대 중반부터 음악 관련 글을 쓰며 평론을 시작했다. 2001년 연세대 경영학과를 졸업한 후 2006년부터 본격적으로 음악 평론가의 길을 걸었다. 이후 미국으로 유학을 떠나 워싱턴대에서 음악 인류학 박사 학위를 받았고 현지 매체에도 음악 칼럼을 게재하는 등 경력을 쌓았다.
국내 복귀 후에는 K팝을 분석하고 평론하며 주목받았다. 특히 방탄소년단(BTS)의 성공 등에 대해 활발하게 평론해왔다.
한국대중음악상 선정위원으로도 활약했다. ‘빌보드 뮤직 어워드’ ‘아메리칸 뮤직 어워드’ ‘그래미 어워드’ 등 미국 대중음악 시상식의 국내 중계 패널로도 참여했다. 유튜브 채널 ‘김영대의 스쿨 오브 뮤직’을 통해 대중들과 소통하기도 했다.
고인은 지난달 저서 ‘더 송라이터스’를 발간하는 등 최근까지도 활발하게 활동을 이어왔다.
장례 미사는 27일 오전 10시 흑석동 성당에서 열린다. 장지는 서울추모공원이다.
권민지 기자 10000g@kmib.co.kr
