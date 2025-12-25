시사 전체기사

‘K팝 전문가’ 김영대 음악평론가 별세…향년 48세

입력:2025-12-25 13:46
수정:2025-12-25 13:54
음악 평론가 김영대. 김영대 인스타그램 캡처

대중음악평론가 김영대가 지난 24일 사망했다. 향년 48세.

김영대 측은 인스타그램 등을 통해 부고 소식을 전했다. 해당 게시물에는 “삼가 알려드립니다. 김영대님 별세 소식을 전합니다. 직접 연락드리지 못한 점 양해 부탁드립니다”는 내용이 담겼다. 정확한 사인은 알려지지 않았다. 빈소는 서울 동작구 중앙대병원 장례식장에 마련됐다.

고인은 1990년대 중반부터 음악 관련 글을 쓰며 평론을 시작했다. 2001년 연세대 경영학과를 졸업한 후 2006년부터 본격적으로 음악 평론가의 길을 걸었다. 이후 미국으로 유학을 떠나 워싱턴대에서 음악 인류학 박사 학위를 받았고 현지 매체에도 음악 칼럼을 게재하는 등 경력을 쌓았다.

김영대 인스타그램 캡처

국내 복귀 후에는 K팝을 분석하고 평론하며 주목받았다. 특히 방탄소년단(BTS)의 성공 등에 대해 활발하게 평론해왔다.

한국대중음악상 선정위원으로도 활약했다. ‘빌보드 뮤직 어워드’ ‘아메리칸 뮤직 어워드’ ‘그래미 어워드’ 등 미국 대중음악 시상식의 국내 중계 패널로도 참여했다. 유튜브 채널 ‘김영대의 스쿨 오브 뮤직’을 통해 대중들과 소통하기도 했다.

고인은 지난달 저서 ‘더 송라이터스’를 발간하는 등 최근까지도 활발하게 활동을 이어왔다.

장례 미사는 27일 오전 10시 흑석동 성당에서 열린다. 장지는 서울추모공원이다.

권민지 기자 10000g@kmib.co.kr

