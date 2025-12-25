장동혁, “노고 많으셨다” 한동훈에 “절박함, 누구도 다른 의견 있을 수 없어”
장동혁 국민의힘 대표는 25일 내란전담재판부 설치법 반대 24시간 무제한토론(필리버스터)에 대해 한동훈 전 대표가 “노고 많으셨다”고 언급한 것과 관련해 “필리버스터의 절박함과 필요성에 대해서는 누구도 다른 의견이 있을 수 없다고 생각한다”고 말했다.
장 대표는 이날 서울 서초동 사랑의교회에서 성탄절 예배 후 기자들과 만나 ‘한 전 대표의 메시지를 어떻게 봤느냐’는 질문에 “제가 필리버스터를 한 것은 대한민국 법치주의가 무너지는 것을 막기 위한 최후의 수단이었다”며 이같이 밝혔다.
장 대표는 “그걸 국민께 가장 강력한 방법으로 알리기 위해 저 혼자 24시간 필리버스터를 했다”며 “필리버스터의 절박함과 필요성에 대해선 누구도 다른 의견이 있을 수 없다고 생각한다. 그렇게 답변을 갈음하겠다”고 말했다.
앞서 한 전 대표는 전날 자신의 페이스북에 “우리 당 장동혁 대표가 위헌적 내란전담재판부 설치법을 막기 위해 장장 24시간 동안 혼신의 힘을 쏟아냈다”며 “노고 많으셨다”고 썼다. 이어 “민주당의 폭거가 선을 넘어도 한참 넘었다”며 “모두 함께 싸우고 지켜내야 할 때”라고 강조했다.
장 대표는 ‘통일교 특검’에 대해선 “생각할 수 있는 모든 특단의 조치를 강구해하겠다”고 밝혔다. 그는 “민주당이 전격적으로 통일교 특검을 받겠다고 한 것은 결국 여론이 악화되니 시간 끌기 위한 꼼수 아니냐는 의혹이 있다”며 “특검이 중요한 것은 추천권을 누가 갖느냐, 공정과 중립에 입각해 특검을 추천하는 게 핵심”이라고 강조했다.
장 대표는 “특검 추천권을 헌법재판소나 민변(민주사회를 위한 변호사모임)에 준다는 것은 민주당이 특검하지 않겠다는 뜻”이라며 “민주당에서 객관적인 기관, 중립적 기관에서 특검 추천하는 안을 수용하지 않는다면 국민의힘은 민주당이 더 이상 통일교 게이트에 대한 특검 의지가 전혀 없다는 것으로 받아들이겠다”고 말했다.
장 대표가 참석한 이날 예배에는 신동욱 최고위원과 박준태 당대표 비서실장, 최보윤 수석대변인 등 지도부를 비롯해 조배숙·조은희 의원 등이 함께했다. 장 대표는 “성탄절의 진정한 의미는 희생”이라며 “우리 정치도 어두운 곳을 밝히는, 그리고 낮은 곳을 높이는, 그리고 어려운 사람들의 약한 자들의 눈물을 닦아주는 그런 정치가 될 수 있도록 해달라고 기도했고, 국민이 주인의 대접을 받을 수 있도록 해달라고 그런 정치를 할 수 있게 해달라고 기도드렸다”고 말했다.
정우진 기자 uzi@kmib.co.kr
