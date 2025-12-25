‘충남·경북·울산’ 분산에너지 특화지역 추가 지정
충남과 울산, 경북이 분산에너지 특화지역으로 추가 지정되면서 석유화학 기업들이 산업용 전기요금보다 싼 가격으로 전기를 구매할 수 있게 됐다.
기후에너지환경부는 제37차 에너지위원회 재심의 결과 충남 서산과 울산 미포 국가산업단지, 경북 포항이 분산특구로 선정됐다고 밝혔다.
분산특구는 전기가 만들어지는 곳에서 전기를 쓰는 ‘지산지소’를 활성화하고 미래 전력 사업을 육성하기 위해 정부가 규제 특례를 부여하는 지역이다.
대규모 발전소·송전망 중심에서 벗어나 지역 자립형 에너지 시스템을 구현하는 게 핵심이다.
에너지위원회는 지난달 초 경기 의왕·부산 강서, 제주, 전남을 첫 분산특구로 지정한 데 이어 이번에 3개 지역을 추가로 지정했다.
충남은 지산지소 방식의 전력 시스템을 확산한다는 계획이다. 열병합 발전설비로 인근 석화 단지에 전력을 직접 공급하고, 전력 판매 수익 일부는 인근 마을에 대한 태양광 보급·노후 변압기 교체 지원에 활용한다.
경북은 재생에너로 만든 40㎿ 규모의 그린 암모니아 기반 연료전지로 인근 이차전지 기업에 ‘무탄소 전기’를 공급한다. 암모니아를 수소로 전환하는 과정에서 미국의 아모지사가 개발한 암모니아 크래킹 설비를 활용해 수소 전환 효율을 극대화할 계획이다.
울산은 국내 최대 규모 인공지능(AI) 데이터센터 유치에 나선다. 지역 발전사가 열병합 발전설비(300㎿)를 통해 인근 석유화학 업계와 협력해 저렴한 전기요금으로 경쟁력을 확보할 예정이다.
기후부는 지정된 분산특구의 사업 이행 현황을 점검하고, 전력 수요의 비수도권 이전을 촉진할 방침이다.
세종=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr
