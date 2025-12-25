제주도, 5인 미만 사업장까지 ‘장애인 고용장려금’ 확대
1월부터 시행
제주도가 새해부터 장애인을 고용한 영세 사업체에도 고용장려금을 지급한다.
도는 2026년 1월 1일부터 장애인 고용촉진장려금 지원 대상을 상시근로자 5인 미만 사업체까지 확대한다고 25일 밝혔다.
‘장애인 고용촉진장려금’은 장애인의 자립생활 기반 강화를 위해 의무 고용률을 초과해 장애인을 고용한 사업주에게 지원금을 지급하는 제도다.
장애인고용촉진법 제정으로 1992년부터 전국적으로 시행됐다. 그러나 지급단가가 낮고 지원 범위가 제한적이라는 지적이 제기됨에 따라 제주에서는 2003년부터 자체 재원을 활용해 5인 이상 50인 미만 사업체에 별도의 장려금을 지급해왔다.
도는 도내 사업체의 76% 이상이 5인 미만 소규모 사업체인 점을 고려해 지원 범위를 넓히기로 하고, 지난 7월 보건복지부와 협의를 마치고 최근 조례 개정을 완료했다.
신청을 희망하는 사업주는 분기별로 사업장 소재지 읍·면사무소 또는 동주민센터에 방문해 신청하면 된다.
지원조건은 장애인을 고용한지 3개월이 경과하고, 최저임금법에 의한 최저임금 이상을 지급해야 한다. 장애인 근로자는 한 달에 16일 이상, 60시간 이상 일해야 한다.
장려금은 경증장애인의 경우 남성 월 35만원, 여성 월 45만원, 중증장애인은 남성 월 55만원, 여성 월 65만원이 지급되며, 1개 사업주당 최대 45명까지 지원받을 수 있다.
이혜란 제주도 복지가족국장은 “장애인 고용촉진장려금 지원대상 확대는 도내 장애인의 일자리 접근성을 높이기 위한 매우 중요한 정책적 변화”라며 “인력 운영 여건이 열악한 작은 사업체일수록 장려금 지원의 체감 효과가 큰 만큼 실질적 도움이 될 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.
제주도는 올해 상시근로자 수 5인 이상 50인 미만의 사업체 중 174개 사업체의 장애인 근로자 730명에 대해 37억700만원을 지원했다.
제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr
