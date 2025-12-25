美 역주행 사고로 4중 충돌…한인 남편 이어 임신 아내 사망
미국 조지아주에서 최근 발생한 역주행 사고로 한인 남성이 사망한 데 이어 중상을 입고 치료 중이던 임산부 아내와 태아마저 끝내 숨졌다.
조지아주 에덴스 경찰은 한인 고(故) 최모(25)씨의 아내 렉시 월드럽(25)이 사망했다고 24일(현지시간) 발표했다. 월드럽은 임신 15주째였으며 태아 또한 숨졌다고 경찰은 전했다.
최씨 부부는 지난 21일 조지아주 애틀랜타 근교 에덴스에서 역주행 차량이 일으킨 4중 충돌 사고에 휘말렸다. 최씨는 사고 현장에서 즉사했다. 중상을 입은 월드럽은 입원 4일째 숨을 거뒀다. 최씨와 월드럽은 지난 6월 결혼한 신혼부부였다.
월드럽의 아버지 아론 베드굿 또한 기부 사이트 ‘고펀드미’에 월드럽의 사망 소식을 전했다. 그는 “부상과 싸우던 렉시가 우리 곁을 떠났으며 형언할 수 없는 아픔과 함께 장례를 준비하고 있다”며 “그녀가 남편의 곁에 함께 묻혀 두 사람이 영원히 함께하길 바란다”고 밝혔다.
한편 역주행 사고를 일으킨 운전자 데지레 브라우닝(26)도 현장에서 사망했다. 조지아주 에덴스 경찰은 가해 차량의 진입 경로와 사고 원인 등을 조사 중이다.
