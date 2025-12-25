진단·치료비·돌봄까지…경기도 치매 전 과정 돌봄체계 구축
‘치매케어패키지’ 사업 올해 첫 시행
경기도는 치매 진단과 치료, 가족 돌봄 공백까지 전 과정을 지원하는 ‘치매케어패키지’ 사업을 올해 처음 시행하며 치매 통합돌봄서비스 체계를 구축했다고 25일 밝혔다.
치매케어패키지는 경기도에 거주하는 치매환자와 가족을 대상으로 치매감별검사, 치매치료관리비, 치매가족돌봄 안심휴가지원 등 세 가지 지원을 하나로 묶은 통합지원 사업이다.
기존 개별적으로 운영되던 검사비와 치료비 지원을 확대하고, 가족 돌봄 부담을 덜기 위한 휴식 지원 사업을 새롭게 도입해 치매 돌봄 전 과정을 포괄하는 것이 특징이다.
‘치매가족돌봄 안심휴가지원’ 사업은 전국 최초로 장기간 치매환자를 돌보며 누적된 신체적·정신적 피로를 겪는 가족에게 실질적인 휴식을 제공하기 위해 올해 마련됐다.
2월부터 12월 5일까지 누적 신청자는 1400명, 실제 이용자는 630명으로 집계됐다. 이용 유형별로는 방문요양서비스가 407명으로 가장 많았고, 단기보호시설 이용 210명, 경기도립노인전문병원 단기입원 시 간병비 지원 13명 순이었다.
이 사업은 장기요양가족휴가제 이용 시 발생하는 본인부담금 일부를 현금으로 지원하고, 도립노인전문병원 단기입원 시 간병비를 최대 30만원까지 지원하는 경기도만 특화 사업이다.
이용자 만족도도 높게 나타났다. 2월부터 12월까지 안심휴가지원 이용자 337명을 대상으로 한 조사에서 응답자의 95.1%가 사업에 만족한다고 답했으며, 98.5%는 향후 재참여 의향이 있다고 밝혔다.
신청 사유로는 ‘돌봄 피로 누적에 따른 휴식 필요’가 32.6%로 가장 많았고, ‘주 돌봄자의 건강 문제’(18.4%), ‘직장 및 경제활동으로 인한 돌봄 공백 해소’(12.7%) 등이 뒤를 이었다.
치매 조기 진단과 치료 부담 완화를 위한 지원도 확대됐다. 치매감별검사 비용은 올해부터 소득 기준을 폐지해 최대 11만원까지 지원하며, 1월부터 11월 말까지 7190명이 혜택을 받았다. 치매치료관리비는 연 36만원 한도로 지원되며, 소득 기준을 기존 중위소득 120% 이하에서 140% 이하로 완화해 5만 515명이 지원을 받았다.
유영철 도 보건건강국장은 “치매는 개인이나 가족이 혼자 감당하기 어려운 긴 여정인 만큼 지역사회의 통합돌봄 체계가 필수적”이라며 “올해 치매케어패키지 사업을 통해 기반을 마련한 만큼 내년에도 도민의 치매 여정에 지속적으로 함께하겠다”고 말했다.
