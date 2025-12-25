판교테크노밸리 임직원 8만3000명 돌파…전년 대비 6%↑
제1·2판교테크노밸리 임직원 수가 제2판교 입주 확대에 힘입어 8만3000명을 넘어서며 전년 대비 6% 증가한 것으로 나타났다.
경기도가 25일 발표한 ‘2025년 판교테크노밸리 실태조사 결과’에 따르면 올해 판교테크노밸리 전체 임직원 수는 8만3465명으로 지난해보다 4593명 늘었다. 이는 제2판교테크노밸리의 본격적인 입주가 진행되면서 고용 규모가 크게 확대된 데 따른 결과다.
반면 입주기업 수는 총 1780개사로 전년 대비 23개사, 약 1% 감소했다. 제1판교에 초기 입주했던 일부 앵커기업들이 신사옥 준공에 따라 이전하면서 나타난 일시적인 감소 현상이라는 것이 도의 설명이다. 제1판교 입주기업은 1196개사로 전년 대비 4% 줄었으나, 제2판교는 584개사로 4% 증가해 성장세를 이어갔다.
업종별로는 정보기술(IT) 기업이 전체의 61.5%로 가장 높은 비중을 차지했으며, 바이오기술(BT)과 문화기술(CT)이 각각 11%로 뒤를 이었다. 기업 규모별로는 중소기업이 85%를 차지해 혁신 생태계의 중심을 이루고 있었고, 중견기업은 9.3%, 대기업은 3.7%로 조사됐다.
종사자 구성에서는 20~30대가 전체의 60%를 차지했으며, 평균 연령은 37.9세로 집계됐다. 연구 인력 비중은 31%, 여성 인력은 29%로 나타났다.
판교제2테크노밸리 활성화를 위한 정책 수요 조사에서는 ‘대중교통 접근성 강화’가 5점 만점에 4.56점으로 가장 높은 응답을 기록했다. 이어 ‘주차문제 개선’이 4.25점, ‘편의시설 확충’이 3.89점 순으로 나타났다.
정한규 도 첨단모빌리티산업과장은 “2025년 판교테크노밸리는 제2판교의 입주 기업 확대와 연구개발 수요 증가로 성장의 폭이 한층 더 넓어졌다”며 “관계기관과 협력해 실효성 있는 교통대책과 기업활동 환경 개선을 추진하는 등 판교1·2테크노밸리가 대한민국 디지털 산업을 선도하는 핵심거점으로 자리잡도록 필요한 행정 지원을 지속해 나가겠다”고 말했다.
수원=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
