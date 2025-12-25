시사 전체기사

판교테크노밸리 임직원 8만3000명 돌파…전년 대비 6%↑

입력:2025-12-25 11:01
공유하기
글자 크기 조정
제1·2판교테크노밸리 상근 임직원 수. 경기도 제공

제1·2판교테크노밸리 임직원 수가 제2판교 입주 확대에 힘입어 8만3000명을 넘어서며 전년 대비 6% 증가한 것으로 나타났다.

경기도가 25일 발표한 ‘2025년 판교테크노밸리 실태조사 결과’에 따르면 올해 판교테크노밸리 전체 임직원 수는 8만3465명으로 지난해보다 4593명 늘었다. 이는 제2판교테크노밸리의 본격적인 입주가 진행되면서 고용 규모가 크게 확대된 데 따른 결과다.

반면 입주기업 수는 총 1780개사로 전년 대비 23개사, 약 1% 감소했다. 제1판교에 초기 입주했던 일부 앵커기업들이 신사옥 준공에 따라 이전하면서 나타난 일시적인 감소 현상이라는 것이 도의 설명이다. 제1판교 입주기업은 1196개사로 전년 대비 4% 줄었으나, 제2판교는 584개사로 4% 증가해 성장세를 이어갔다.

업종별로는 정보기술(IT) 기업이 전체의 61.5%로 가장 높은 비중을 차지했으며, 바이오기술(BT)과 문화기술(CT)이 각각 11%로 뒤를 이었다. 기업 규모별로는 중소기업이 85%를 차지해 혁신 생태계의 중심을 이루고 있었고, 중견기업은 9.3%, 대기업은 3.7%로 조사됐다.
제1·2판교테크노밸리 입주 기업 업종 비교. 경기도 제공

종사자 구성에서는 20~30대가 전체의 60%를 차지했으며, 평균 연령은 37.9세로 집계됐다. 연구 인력 비중은 31%, 여성 인력은 29%로 나타났다.

판교제2테크노밸리 활성화를 위한 정책 수요 조사에서는 ‘대중교통 접근성 강화’가 5점 만점에 4.56점으로 가장 높은 응답을 기록했다. 이어 ‘주차문제 개선’이 4.25점, ‘편의시설 확충’이 3.89점 순으로 나타났다.

정한규 도 첨단모빌리티산업과장은 “2025년 판교테크노밸리는 제2판교의 입주 기업 확대와 연구개발 수요 증가로 성장의 폭이 한층 더 넓어졌다”며 “관계기관과 협력해 실효성 있는 교통대책과 기업활동 환경 개선을 추진하는 등 판교1·2테크노밸리가 대한민국 디지털 산업을 선도하는 핵심거점으로 자리잡도록 필요한 행정 지원을 지속해 나가겠다”고 말했다.

수원=박재구 기자 park9@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
‘마약 혐의’ 황하나, 도피 중 자진 출석…경찰, 영장신청 예정
돌아온 서학개미 양도세 깎아준다
1분기 해외주식 5000만원 매도… 국장 복귀 땐 양도소득세 ‘0원’
“한국분들은 친부모·친형제”… 北 포로의 귀순 편지
[단독] 임종성 “통일교 TM 보고 문건, 충성 경쟁으로 과포장돼”
[단독] ‘기동카’ 일평균 이용자 72만명→30만명 급감 예상
[단독] 민주당, 통일교 특검 ‘제3자 추천’도 검토…민변 거론
국내 복귀하는 ‘서학개미’ 세금 깎아준다…정부, RIA·환헷지 세제 지원 총동원
국민일보 신문구독