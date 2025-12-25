‘어른 김장하 남성당 한약방’, 진주정신 교육관으로 재탄생

꼰대만 있고 어른은 없는 시대…나누고 베푸는 정신 이어가는 공간으로

경남 진주시 중앙동 옛 남성당한약방 자리에서 24일 ‘진주 남성당 교육관’ 개관식이 열리고 있다. 진주시 제공

평생을 베풀며 살아온 한 한약사의 삶을 조명한 다큐멘터리 ‘어른 김장하’의 무대 경남 진주시 ‘남성당 한약방’이 진주정신 교육관으로 재탄생했다.



경남 진주시는 24일 중앙동 옛 한약방 자리에서 ‘진주 남성당 교육관’ 개관식을 열고, 진주정신을 담은 새로운 시민 문화·교육 공간으로 개방했다.



주인공 김장하 선생을 비롯해 조규일 진주시장과 백승흥 진주시의회 의장, 권진회 경상국립대 총장 등 교육관 조성에 기여한 40여 명이 참석해 개관의 의미를 되짚었다.



교육관은 총사업비 22억 원을 투입해 연면적 391.74㎡, 지상 3층 규모로 조성됐다. 나누고 베푸는 정신을 실천한 김장하 선생이 48년간 몸담았던 ‘남성당 한약방’의 역사·문화적 가치를 보전하자는 취지다. 진주에서 발원한 걸인기생만세운동, 진주소년운동, 진주형평운동 등 진주정신의 뿌리를 현재와 미래 세대에 전하는 역할도 하게 된다.



교육관 내부는 층별 주제에 따라 ‘추억공간–기록공간–이음공간’으로 구성됐다. 1층 ‘추억공간’은 남성당 한약방이 한창 운영되던 시기의 ‘어느 날’을 재현해 시민들이 과거의 기억과 정서를 느낄 수 있도록 했다.



2층 ‘기록공간’은 시대와 세대를 넘어 함께 지켜온 진주정신 역사를 기록한 공간으로, 진주에서 발원한 다양한 역사적 사건과 인물, 시민 정신을 체계적으로 전시했다. 3층 ‘이음공간’은 진주정신을 계승·확산하는 공간으로 교육 공간으로 활용된다.



교육관은 진주성, 호국마루와 함께 역사·문화 도심 동선을 이룬다. 진주 원도심을 대표하는 관광자원으로 시민과 관광객이 진주의 정신과 역사를 자연스럽게 습득할 수 있는 역할을 할 것으로 기대된다.



조규일 진주시장은 “진주 남성당 교육관은 진주 정신이 형성되고 이어져 온 과정을 시민과 함께 공유하는 의미 깊은 공간”이라며 “남성당 한약방이 담고 있던 가치와 정신이 다음 세대까지 자연스럽게 전해질 수 있도록 시민 누구나 찾고 공감할 수 있는 문화·교육 공간으로 만들어 가겠다”고 말했다.



진주=이임태 기자 sinam@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 평생을 베풀며 살아온 한 한약사의 삶을 조명한 다큐멘터리 ‘어른 김장하’의 무대 경남 진주시 ‘남성당 한약방’이 진주정신 교육관으로 재탄생했다.경남 진주시는 24일 중앙동 옛 한약방 자리에서 ‘진주 남성당 교육관’ 개관식을 열고, 진주정신을 담은 새로운 시민 문화·교육 공간으로 개방했다.주인공 김장하 선생을 비롯해 조규일 진주시장과 백승흥 진주시의회 의장, 권진회 경상국립대 총장 등 교육관 조성에 기여한 40여 명이 참석해 개관의 의미를 되짚었다.교육관은 총사업비 22억 원을 투입해 연면적 391.74㎡, 지상 3층 규모로 조성됐다. 나누고 베푸는 정신을 실천한 김장하 선생이 48년간 몸담았던 ‘남성당 한약방’의 역사·문화적 가치를 보전하자는 취지다. 진주에서 발원한 걸인기생만세운동, 진주소년운동, 진주형평운동 등 진주정신의 뿌리를 현재와 미래 세대에 전하는 역할도 하게 된다.교육관 내부는 층별 주제에 따라 ‘추억공간–기록공간–이음공간’으로 구성됐다. 1층 ‘추억공간’은 남성당 한약방이 한창 운영되던 시기의 ‘어느 날’을 재현해 시민들이 과거의 기억과 정서를 느낄 수 있도록 했다.2층 ‘기록공간’은 시대와 세대를 넘어 함께 지켜온 진주정신 역사를 기록한 공간으로, 진주에서 발원한 다양한 역사적 사건과 인물, 시민 정신을 체계적으로 전시했다. 3층 ‘이음공간’은 진주정신을 계승·확산하는 공간으로 교육 공간으로 활용된다.교육관은 진주성, 호국마루와 함께 역사·문화 도심 동선을 이룬다. 진주 원도심을 대표하는 관광자원으로 시민과 관광객이 진주의 정신과 역사를 자연스럽게 습득할 수 있는 역할을 할 것으로 기대된다.조규일 진주시장은 “진주 남성당 교육관은 진주 정신이 형성되고 이어져 온 과정을 시민과 함께 공유하는 의미 깊은 공간”이라며 “남성당 한약방이 담고 있던 가치와 정신이 다음 세대까지 자연스럽게 전해질 수 있도록 시민 누구나 찾고 공감할 수 있는 문화·교육 공간으로 만들어 가겠다”고 말했다.진주=이임태 기자 sinam@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지