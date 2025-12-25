충북 주민등록인구 159만3151명…9개월 연속 증가세

2월부터 매달 300명씩 증가

출생아 수 증가율 전국 1위



충북도 주민등록인구가 지난 2월 이후 9개월 연속 증가세를 이어가고 있다.



충북도는 올해 11월 기준 충북의 총인구가 165만6548명으로 지난해 같은 기간보다 8710명 늘었다고 25일 밝혔다.



행정안전부 인구통계에 따르면 충북의 주민등록인구는 159만3151명으로 집계, 지난 2월 159만107명을 기록한 이후 매달 평균 300명씩 증가했다.



도는 정부가 추진하는 농어촌 기본소득 시범사업 대상에 옥천군이 포함되면서 주민등록인구 증가세가 당분간 더 이어질 것으로 내다봤다. 실제 사업 대상지 선정 이후 옥천군에 전입한 인구는 1000명이 넘는 것으로 파악된다.



올해 충북의 출생아 수는 7579명으로 전년 대비 출생아 수 증가율(8.83%)의 경우 전국 1위를 차지했다.



도는 전국 최초로 맘(Mom) 편한 태교 패키지 지원을 시행하고 있다, 임신·출산 기반이 취약한 제천·보은·옥천·영동·괴산·단양 등 도내 6개 인구감소지역 임신부에게 휴양시설과 연계한 맞춤형 태교 프로그램을 제공해 호응을 얻고 있다.



또 다자녀·다태아 지원 강화 정책이 출생 증가세에 긍정적으로 작용한 것으로 도는 보고 있다. 초다자녀 가정(기존 5자녀→4자녀 이상) 지원 확대, 다태아 출산가정 조제분유 지원, 산후 조리비 지원, 임산부 교통비 지원 등 임신·출산 부담 완화 정책 등이다.



도 관계자는 “충북 인구 증가는 단기적 현상이 아니라 산업 경쟁력 강화와 교통 인프라 확충, 정주환경 개선 등이 맞물린 구조적·복합적 결과로 분석된다”며 “지역 특성을 반영한 정책을 지속해서 발굴 추진하겠다”고 말했다.



청주=홍성헌 기자 adhong@kmib.co.kr



