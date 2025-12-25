‘마약 혐의’ 황하나, 도피 중 자진 출석…경찰, 영장신청 예정
태국 도피 후 캄보디아 밀입국…지난 10월 호화 생활 전해져
변호사 통해 자진 출석 의사 밝혀…국적기서 체포
마약 혐의로 수사 선상에 오른 상태에서 해외로 도피했다가 체포된 남양유업 창업주 외손녀 황하나(37)씨에 대해 경찰이 구속영장을 신청할 예정이다. 황씨가 최근 변호사를 통해 자진 출석 의사를 전하면서 경찰은 본격 체포 절차에 돌입한 것으로 알려졌다. 경찰은 황씨가 국내에서 저지른 범죄뿐만 아니라 도피 과정에서의 위법 행위도 수사할 계획이다.
경기 과천경찰서는 마약류 관리에 관한 법률 위반 혐의로 체포한 황씨에 대해 25일 구속영장을 신청할 예정이라고 밝혔다. 구속 전 피의자 심문(영장실질심사) 일정은 아직 정해지지 않았다. 이르면 26일 진행될 것으로 보인다.
현재 경찰서 유치장에 수감된 황씨는 영장실질심사 출석을 위해 법원으로 이동하는 과정에서 취재진에 모습을 드러낼 전망이다. 도피 생활을 이어온 황씨가 대중 앞에 노출되는 건 2022년 형기를 마친 후 출소한 뒤 교양 프로그램에 출연한 후 처음이다.
앞서 황씨는 2023년 12월 마약 혐의로 경찰의 수사선상에 오른 상태에서 태국으로 도피했다. 경찰은 황씨의 해외 도주로 수사 진행이 어려운 상황이 되자 지난해 5월 인터폴에 청색수배(소재파악)를 요청하고 여권 무효화 조처를 했다. 이후 황씨는 알 수 없는 방법으로 캄보디아로 밀입국해 지내 온 것으로 전해졌다.
황씨의 근황은 지난 10월 캄보디아에서 호화 생활을 한다는 보도를 통해 대중에 알려졌다. 그러던 중 황씨의 변호사는 최근 경찰에 자진 출석하겠다는 뜻을 전했고, 경찰은 캄보디아로 건너가 황씨의 신병을 인수하고 프놈펜 태초국제공항의 국적기 내에서 체포영장을 집행했다.
남양유업 창업주의 외손녀로 유명세를 떨친 황씨는 가수 겸 배우 박유천의 전 연인으로도 화제가 됐다. 그는 2015년 5~9월 서울 자택 등에서 필로폰을 3차례 투약한 혐의 등으로 기소돼 2019년 징역 1년에 집행유예 2년형을 받았다. 그러나 이듬해 집행유예 기간 중 마약을 재차 투약한 혐의로 기소돼 징역 1년8개월을 선고받았다.
황씨는 마약 치료받는 모습을 공개하는 등 재활 의지를 보였으나 결국 다시 경찰의 수사를 받게 됐다. 그는 2022년 한 방송을 통해 “지금은 정말 안 할 자신이 있다”며 “치아가 다 깨져서 고쳐야 하고 얼굴 피부도 너무 망가졌다. 종아리는 온통 메스버그다. 흉터가 이렇게 많은 것도 처음 알았다”고 고백했다.
권민지 기자 10000g@kmib.co.kr
